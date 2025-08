Während Blakes Aussage: Justin Baldoni auch im Gerichtssaal

In New York City hat Blake Lively (37) am 31. Juli ihre lang erwartete Aussage im Rahmen eines sensiblen Rechtsstreits abgegeben. Die Schauspielerin erschien dafür in der Kanzlei ihrer Anwälte, wo ihr It Ends With Us-Kollege und Regisseur Justin Baldoni (41) ebenfalls anwesend war. Neben den beiden befanden sich laut Insidern von TMZ nur ihre jeweiligen Anwälte, ein Gerichtsschreiber und ein Kamerateam im Raum, um die Befragung festzuhalten.

Die Auseinandersetzung beruht auf Vorwürfen, die Blake gegen Justin erhebt: Während der Dreharbeiten soll er über intime Details aus seinem Privatleben gesprochen, unpassende Kommentare über ihr Aussehen gemacht und ohne Absprache körperliche Szenen improvisiert haben. Justin hat diese Anschuldigungen öffentlich als haltlos zurückgewiesen und seinerseits eine Verleumdungsklage gegen Blake und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) eingereicht. Diese Klage wurde jedoch vor Kurzem von einem Richter abgewiesen, woraufhin Justin ankündigte, den Fokus künftig auf die Entkräftung der Vorwürfe legen zu wollen.

Bereits im Vorfeld hatte der Rechtsstreit für Schlagzeilen gesorgt, insbesondere da die Befragung in letzter Minute verschoben wurde. Blake hat eigens eine Schutzanordnung erwirkt, um mehr Kontrolle über den Untersuchungsort zu haben. Zwischen den beiden Schauspielkollegen, die einst für ihre Professionalität bekannt waren, scheint die Zusammenarbeit endgültig zerrüttet. Justin, der nicht nur als Darsteller, sondern auch als Produzent und Regisseur aktiv ist, sieht sich einem Schatten über seine Karriere ausgesetzt, während Blake, vierfache Mutter und Hollywoodikone, im Zentrum eines Mediensturms steht.

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler