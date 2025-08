Nach Verkündung: Tanja Makarić teilt erste Babybauch-Pics

Tanja Makarić (28) überraschte ihre Fans an diesem Morgen mit einer superüberraschenden Neuigkeit: Die Influencerin erwartet ihr erstes Kind! Nach der freudigen Ankündigung teilt sie nun auch die ersten Fotos mit ihrem Babybauch auf Instagram. Zu einer Aufnahme, auf der sie liebevoll ihren Bauch hält und dabei in die Kamera strahlt, schreibt sie emotional: "Nur dank dir atme ich heute noch. Ich trage dich in mir – und du trägst mich durchs Leben." Was hinter diesen bedeutungsschweren Worten steckt, verrät sie nicht. Fakt ist aber: Tanja ist unglaublich glücklich, Mama zu werden.

Zusammen mit der Social-Media-Bekanntheit freuen sich auch unzählige Fans und Kollegen. "Wow, krass, herzlichen Glückwunsch! Ich glaube, damit hat nun keiner gerechnet", schreibt eine Nutzerin, während eine andere schwärmt: "Wie toll, du wirst eine großartige Mama." Neben den Fotos von sich selbst teilt die 28-Jährige auch ein Bild ihres positiven Schwangerschaftstests. Eine Frage bleibt aber nach wie vor unbeantwortet: Wer der Vater ihres ungeborenen Babys ist, behält die Beauty weiterhin für sich. Es soll sich aber um einen Fußballer handeln.

Die schöne Nachricht verriet Tanja erstmals gegenüber Bild. Die Ex-Freundin von Julian Claßen (32) ist bereits in der 19. Schwangerschaftswoche – ihr Kind wird demnach im Dezember dieses Jahres das Licht der Welt erblicken. "Ich habe immer eine große Familie mit fünf Kindern haben wollen, aber bis jetzt habe ich mich nie bereit dafür gefühlt", erzählte Tanja gegenüber dem Magazin. Auch wenn für viele die Schwangerschaft sehr plötzlich kommt – bis Anfang dieses Jahres wurde ihr noch eine Beziehung zu Stefano Zarrella (34) nachgesagt – scheint es für die werdende Mama genau der richtige Zeitpunkt zu sein.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić zeigt ihren Schwangerschaftstest

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin