Umut Tekin bestätigt Untreue gegenüber Ex Emma Fernlund

Nach ihrer Trennung bekamen Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (28) sich heftig in die Haare – sogar ein Seitensprung seitens Umut stand im Raum. Was wirklich vorgefallen ist, behielten die beiden bisher für sich, aber immerhin ist das Verhältnis wieder besser. Am Rande eines gemeinsamen Werbespot-Drehs hakte RTL aber trotzdem noch mal nach und Umut scheint tatsächlich ein Geständnis zu machen. Die beiden bekommen ihre eigene Zeit zu zweit und es kommt die Frage auf, was sie am meisten bereuen. "Natürlich bereue ich ein paar Sachen. [...] Ich bereue es auf jeden Fall, dass ich dich... im November, dass ich dich damals damit verletzt habe", druckst er herum. Emma hakt nach: "Dass du mich betrogen hast?" Nach einem kurzen Zögern gibt Umut schließlich zu: "Ja, das war eine Scheißzeit, ich habe da sehr an meinem Selbstwert gezweifelt."

Dass er mit dem Seitensprung zu weit gegangen ist, scheint dem 28-Jährigen bewusst zu sein: "Ich habe mich selbst gar nicht wiedererkannt und mich selbst verloren." Emma bleibt in dem Gespräch gefasst. Dennoch betont sie, sich zu dem Zeitpunkt eine konkrete Aussprache gewünscht zu haben – doch Umut habe sie abgeblockt. "Wie kann jemand, der einem so nahe ist, von heute auf morgen für immer weg sein? Also, ohne ein klärendes Gespräch?", fragt sie sich. Heute steht für sie eines fest: Ein Zurück gibt es nicht. Das Ex-Paar könne sich weder eine gemeinsame Show noch ein Beziehungs-Comeback vorstellen – dafür müsse sich zu viel verändern. Den gemeinsamen Werbespot drehen die beiden nur für das Geld.

Bisher wollte Umut nicht direkt zugeben, Emma betrogen zu haben. Gerüchte gab es aber genug. Die 24-Jährige schimpfte kurz nach der Trennung im April bei TikTok auf ihren Ex. Nicht nur, dass er über WhatsApp mit ihr Schluss gemacht habe – er soll sie bereits seit November vergangenen Jahres mit mehreren Frauen betrogen haben. Obwohl sie das gewusst habe, habe sie Umut noch eine Chance gegeben. Eine Entscheidung, die sie mittlerweile bereue. "Dadurch, dass ich die Beziehung mit ihm weitergeführt habe, war es mir sehr unangenehm, als Frau, darüber zu sprechen und das zuzugeben. Deswegen habe ich das auch nie an die Öffentlichkeit getragen", erklärte die ehemalige Temptation Island-Verführerin. Umut stritt die Vorwürfe bis dahin ab.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star