Jana Klein packt aus: Ex Sidar Sahin war der Mietschmarotzer

Reality-TV-Star Jana Klein platzt nach den jüngsten Vorwürfen ihres Ex-Partners Sidar Sahin die Hutschnur. Der Realitystar hatte öffentlich behauptet, er habe nach der Trennung weiterhin ihre Miete gezahlt. In ihrer Instagram-Story räumt die Blondine nun mit den Aussagen ihres Ex-Partners auf und erklärt ihre Sicht der Dinge: "Ich habe selber drei Monate nicht in der besagten Wohnung gelebt und habe die Miete weiterhin bezahlt, weil wir einen Mietvertrag mit einer einjährigen Bindung hatten." Vielmehr sei es Sidar gewesen, der zwei Monate nicht gezahlt habe. "Ich habe die volle Summe übernommen", fügt Jana erbost hinzu.

Ihren Followern erklärt Jana weiter, dass sie sich nach der Trennung allein um einen Nachmieter kümmern musste und Sidar auch bei organisatorischen Fragen nicht greifbar war. Der Möbelverkauf erwies sich als ein totaler Flop, was die Situation noch verschärfte. "Was von ihm kam, war: 'Was ist mit den Möbeln, sende mir einfach die 5.000 bis 7.000 Euro zu'", erinnert sie sich. In ihrem Statement reagiert Jana auch auf Sidars Vorwurf, ihr neuer Partner, Streamer und Unternehmer Orangemorange (32) hätte finanziell für sie einspringen können. "Warum sollte mein neuer Partner die Kosten von meinem Ex tragen? Davon abgesehen, dass er mir das natürlich mehrmals angeboten hat. Aber es war nicht sein Bier und aus diesem Grund hat er mit der ganzen Sache nichts am Hut", findet sie klare Worte.

Die Beziehung von dem einstigen Are You The One?-Traumpaar Jana und Sidar ging bereits 2024 in die Brüche. Derzeit sind die Ex-Partner jedoch gemeinsam bei Prominent getrennt zu sehen, weshalb die Trennung nun ein Nachspiel findet. Den Stein ins Rollen brachte Sidar: Im Podcast "Truth or Trash" sprach der Realitystar ganz offen über die gescheiterte Beziehung und ließ kein gutes Haar an Jana. "Ich habe bis letzten Monat die Miete gezahlt, obwohl ich seit einem halben Jahr nicht mehr dort wohne", behauptete er dort. Doch seine vermeintliche Großzügigkeit habe ein jähes Ende gefunden, als er von Janas Kontakt zu einem anderen Mann erfuhr. Besonders heikel: Sidar warf der Influencerin vor, absichtlich nichts von ihrer neuen Liebe in den sozialen Medien preisgegeben zu haben, um weiterhin von seinem Geld zu profitieren.

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

Instagram / janakl__ Jana Klein, Influencerin

Are You The One?, RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"