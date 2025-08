Jessica Alba teilt liebevolle Sommermomente mit den Kindern

Jessica Alba (44) genießt ihren Sommer in vollen Zügen und gibt dabei ihren Fans regelmäßige Einblicke in ihr Familienleben. Auf Instagram teilte die Schauspielerin am 29. Juli eine Fotostrecke, auf der sie mit ihren drei Kindern Honor (17), Haven (13) und Hayes (7) zu sehen ist. Der Schnappschuss zeigt Jessica in einem weißen Shirt und Sonnenbrille lächelnd hinter ihren Kindern stehend, während Honor und Haven im Partnerlook den harmonischen Moment mit ihrer Mutter genießen. Auch kleine Details ihres Sommers, wie Sonnenblumen, Bücher und Momente ihres Sohnes in einer Hängematte, fanden ihren Platz in der Fotogalerie. Unter dem Hashtag "Aktuelles aus meiner Sicht" ließ die dreifache Mutter ihre Follower an ihrem Sommer teilhaben.

Neben dem aktuellen Bild aus ihren Sommermomenten teilte Jessica Anfang des Jahres Eindrücke eines Mutter-Tochter-Wochenendes in New York City mit ihrer Tochter Haven. Die beiden erkundeten gemeinsam Manhattan, trotzten Regenstürmen mit Regenschirmen und genossen Shopping-Touren sowie ein Musical. Über diese besondere Zeit schrieb sie, wie sehr sie solche Augenblicke mit ihrer Tochter schätzt und diese Erinnerungen liebt. Inmitten der sommerlichen Glücksmomente erinnert jedoch auch ein weiteres Ereignis an die Veränderungen in ihrem Leben: Wie erst vor Kurzem bekannt wurde, reichte Jessica nach 16 Jahren Ehe im Februar dieses Jahres die Scheidung von Cash Warren (46) ein und beantragte das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder.

Jessica, die seit Jahren für ihr Engagement als Unternehmerin und hingebungsvolle Mutter bekannt ist, scheint den Fokus nun voll auf ihre Familie zu legen. Trotz der Trennung von ihrem langjährigen Partner setzt sie alles daran, ihren drei Kindern möglichst viel Stabilität zu bieten. Zu Ostern dieses Jahres zeigte sie sich sogar zusammen mit ihrem Noch-Ehemann Cash und den Kindern in einem gemeinsamen Instagram-Post. Fans der "Fantastic Four"-Darstellerin schätzen ihre Authentizität und die ehrlichen Einblicke, die sie in ihr Leben gibt. Besonders ihre Rolle als liebevolle Mutter und die schönen Familienmomente stehen immer wieder im Mittelpunkt ihrer Beiträge in den sozialen Medien.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Honor, Haven und Hayes

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, April 2025