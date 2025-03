Sidharth Malhotra und Kiara Advani werden erstmals Eltern

Die beiden Bollywood-Stars Sidharth Malhotra (40) und Kiara Advani haben in den sozialen Medien zuckersüße Neuigkeiten verkündet: Das indische Ehepaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind! Mit einem niedlichen Bild auf Instagram teilten die beiden die erfreuliche Nachricht erst vor wenigen Tagen mit ihren Fans. Die Bildunterschrift dazu lautete passend: "Das größte Geschenk unseres Lebens ist bald da." Dabei verzichteten die beiden jedoch auf Details wie beispielsweise einen konkreten Geburtstermin.

Die Ankündigung sorgte für reichlich Begeisterung bei ihren zahlreichen Fans und prominenten Kollegen. Namhafte Stars wie Alia Bhatt (31), Katrina Kaif (41) und Amy Jackson (33) gehörten zu den Ersten, die ihre Freude in den Kommentaren ausdrückten. Natürlich wünschten auch etliche weitere Follower den künftigen Eltern für die kommende Zeit nur das Beste. Einer ihrer Anhänger ist sich bereits sicher: "Dieses Kind hat die genetische Lotterie des guten Aussehens gewonnen!"

Der Beginn ihrer Liebesgeschichte lässt sich zurückverfolgen bis zum Dreh ihres Films "Shershaah", der im Jahr 2021 erschien. In dem Drama spielte Sidharth den Kriegshelden Vikram Batra, während Kiara dessen Freundin Dimple Cheema verkörperte. Während der Dreharbeiten sollen sich die beiden nähergekommen sein, doch öffentlich hielten sie ihre Beziehung lange geheim. Am 7. Februar 2023 gaben sich die Turteltauben schließlich in einer traditionellen hinduistischen Zeremonie in Rajasthan das Jawort.

Anzeige Anzeige

Instagram / sidmalhotra Kiara Advani und Sidharth Malhotra halten Babyschuhe, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sidharth Malhotra und Kiara Advani, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige