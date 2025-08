Gary Busey gesteht nun sexuelle Belästigung zweier Frauen

Gary Busey (81) bekennt sich schuldig. Der Schauspieler wurde im August 2022 wegen unangemessenen Berührungen auf der Monster-Mania Con angeklagt. Zunächst stritt Gary alles ab – bei einer virtuellen Anhörung vor Richterin Gwendolyn Blue gestand er die sexuelle Belästigung nun. "Es war keine versehentliche Berührung", gestand er während der Befragung laut Page Six. Sein Geständnis führte nun zur Abweisung der übrigen Anklagepunkte. Ihm droht aber dennoch eine Freiheitsstrafe auf Bewährung von einem bis fünf Jahren sowie Geldstrafen.

Während Garys Auftritt vor Gericht versuchte sein Anwalt Blair Zwillman, das Verfahren anzufechten. Er argumentierte, dass die Untersuchung der Polizei fehlerhaft gewesen sei. Angeblich wurden damals nicht alle wichtigen Zeugen vernommen. Doch die Richterin hielt die Zeugenaussagen und die Ermittlungen für ausreichend und ließ die Anklage bestehen. Der 81-Jährige wird im nächsten Monat strafrechtlich verurteilt. In der Vergangenheit hatte er die Vorwürfe kategorisch abgestritten und von einem angeblichen Missverständnis gesprochen. Laut ihm sei damals nichts passiert und er hatte mit den beiden Frauen nur eine kurze Begegnung.

Der Fall rund um Gary sorgte in den vergangenen Jahren für großes Aufsehen. Der Hollywoodstar war in der Vergangenheit bereits mehrfach durch sein Verhalten in den Schlagzeilen. Trotz seines Alters bleibt der Schauspieler durch Filme wie "Under Siege" oder "Point Break" vielen Filmfans im Gedächtnis. Zuletzt besuchte er weiterhin regelmäßig Events, auf denen er seinen Kultstatus feierte und mit Fans interagierte – doch die jüngsten Vorfälle werfen einen Schatten auf diese Seite seiner erfolgreichen Karriere.

Getty Images Gary Busey im Januar 2013 in Pasadena

Getty Images Gary Busey, Schauspieler

