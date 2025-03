Brad Pitt sagte Rolle in diesem legendären Comedy-Drama ab

Ende der 1990er-Jahre war Brad Pitt (61) auf dem Höhepunkt seines Ruhms, doch diese Phase war für den Schauspieler auch mit Unsicherheiten verbunden. Während er mit seiner ikonischen Rolle in "Fight Club" gerade erst sein Image als Schönling abgestreift hatte, lehnte er ein großes Filmprojekt ab, das heute Kultstatus genießt. Geplant war, dass Brad in "Almost Famous" die Rolle des Rockstars Russell Hammond übernehmen sollte. Doch der Schauspieler habe der Rolle nicht genug vertraut, wie Regisseur Cameron Crowe in einem Interview mit AL.com enthüllte. Letztendlich ging die Rolle an Billy Crudup – mit großem Erfolg.

"Almost Famous" wurde für vier Oscars nominiert und erhielt den Preis für das beste Original-Drehbuch. Cameron Crowe verarbeitete in dem Film eigene Erlebnisse und ließ die Hauptfigur William, gespielt von Patrick Fugit, als jungen Journalisten eine Rockband auf Tour begleiten. Obwohl Cameron Brad für den idealen Russell Hammond hielt, sei die Figur damals zu wenig ausgearbeitet gewesen, was Brad davon abgehalten habe, das Angebot anzunehmen. Der Regisseur erinnerte sich: "Er war mit seinem Kopf noch bei 'Fight Club'. Vielleicht hätte er ein paar Monate später zugesagt, aber wir mussten starten." Jedoch lobte Cameron auch Billy Crudups Darstellung und bezeichnete sie als "hervorragend".

Brad Pitt selbst hat in der Vergangenheit offen über Entscheidungen gesprochen, die er bereut hat. So lehnte er später auch eine weitere große Rolle ab, um in "Troja" mitzuwirken. Dennoch bleibt vor allem Brads Zusammenarbeit mit dem Regisseur David Fincher (63) ein wichtiger Wendepunkt in seiner Laufbahn. Besonders "Fight Club" gilt bis heute als Meilenstein, der dem Schauspieler nicht nur neue Türen öffnete, sondern auch sein Image nachhaltig veränderte. Fans fragen sich aber sicher trotzdem, wie "Almost Famous" mit Brad wohl ausgesehen hätte.

Eamonn M. McCormack/Getty Images Billy Crudup bei der Premiere von "Alien: Covenant" in London 2017

Getty Images Brad Pitt im September 2024

