Das sind derzeit die Netflix-Top-10-Filme und -Serien

Die Netflix-Charts der letzten Woche halten spannende Highlights für Film- und Serienfans bereit: An der Spitze der beliebtesten Filme steht "The Electric State", dessen Handlung in den 1990er Jahren angesiedelt ist. Die Hauptfigur Michelle, eine Teenagerin, die nach dem Verlust ihrer Eltern und ihres Bruders auf sich allein gestellt ist, erhält Besuch von einem mysteriösen Roboter und begibt sich auf eine Reise voller Entdeckungen. Neben "The Electric State" umfasst die Film-Hitliste unter anderem den emotionalen Film "Delicious", die Animationskomödie "Plankton: Der Film" und die Kult-Komödie "Prakti.com". Auch moderne Klassiker wie "Bee Movie – Das Honigkomplott" und "The Karate Kid" stehen weiterhin hoch im Kurs. In den Top 10 der Netflix-Filmcharts haben es auch der Actionhit "Der Gegenangriff", die Komödie "Meine teuflisch gute Freundin" und der Thriller "Bastion 36" geschafft.

Auch bei den Serien gibt es einen klaren Favoriten: "Adolescence" erobert den ersten Platz in den Netflix-Seriencharts. Die spannende Dramaserie beginnt mit einem Alptraum für Eddie und Manda Miller: Ihr 13-jähriger Sohn Jamie wird wegen des angeblichen Mordes an einer Mitschülerin festgenommen. Jamie beteuert seine Unschuld, aber die Umstände bleiben rätselhaft. Mit Hilfe von Ermittlern und einer Psychologin versucht die Familie, das Geschehen aufzuklären und Antworten zu finden. Außerdem begeistert "1883" als Prequel zur Erfolgsserie "Yellowstone" und bietet ein episches Western-Erlebnis. "Zero Day" und "Cassandra" sind weitere Anwärter, die das Publikum fesseln. Besonders spannend: "Formula 1: Drive to Survive" bleibt in der siebten Staffel ein Dauerbrenner unter den Dokumentationen. Auch "Running Point" mit Kate Hudson (45) hat es in die Charts geschafft, ebenso wie die Historienserie "Der Leopard". Auch die Thrillerserie "Medusa" und der Sci-Fi-Hit "Resident Alien - Staffel 2" haben die Zuschauer überzeugt.

Hinter den Erfolgen in den Netflix-Charts stehen oft aufwendige Produktionsprozesse und interessante persönliche Geschichten. "The Electric State" basiert auf einem gleichnamigen illustrierten Roman von Simon Stålenhag, dessen Werke bereits andere Filme inspiriert haben. Für die Zuschauer ist die Mischung aus Nostalgie und futuristischer Technologie besonders reizvoll. "Adolescence" wiederum überzeugt mit einer herausragenden Besetzung, darunter Stephen Graham, der schon in Filmen wie "Snatch" glänzte. Dass die Geschichten so gut ankommen, zeigt einmal mehr, wie sehr Netflix mit emotionalem Erzählen und spannenden Konzepten den Nerv des Publikums trifft.

Kate Hudson bei der Premiere von "Running Point", Februar 2025

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

