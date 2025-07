GZSZ-Comeback: Felix und Chryssanthi kurzzeitig vereint

Chryssanthi Kavazi (36) hat einen kurzen, aber emotionalen Auftritt bei GZSZ hingelegt, obwohl sie sich eigentlich noch in Babypause befindet. Für zwei besondere Szenen kehrte sie ans Set der Erfolgsserie zurück und sorgte dabei für freudige Gesichter – vor allem bei ihrem Serien-Ehemann Felix von Jascheroff (42). Die Schauspielerin, die in der Serie Laura spielt, schlüpfte erneut in ihre Rolle und zeigte, dass sie ihren Charakter nicht verlernt hat. Die kurze Reunion der beiden Stars wurde nicht nur von den Kollegen, sondern auch von den Fans begeistert aufgenommen.

Dieser Moment hatte nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für Felix eine besondere Bedeutung. Der Schauspieler, der für seine Rolle bei GZSZ bekannt ist, zeigte sich in einem Video von der Rückkehr seiner Serienpartnerin sichtlich gerührt. In dem Clip bei RTL sieht man die beiden gut gelaunt und vertraut miteinander arbeiten: "Ich hab Chryssa schon sehr vermisst, wer vermisst Chryssa nicht", gibt Felix zu. Die Chemie stimmte sofort wieder, und es fühlte sich für alle Beteiligten an, als wären keine Monate dazwischen vergangen. Chryssanthi kündigt an, dass die Fans sich schon bald auf mehr Szenen mit Laura freuen dürfen.

Abseits der Kameras genießen sowohl Chryssanthi als auch Felix das Leben mit Familie und Kindern. Während Chryssanthi die Babypause nutzt, um wertvolle Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen, ist Felix zweifacher Vater und widmet sich mit Hingabe seinen beiden Kindern. Trotz ihres beruflichen Erfolgs bleiben beide bodenständig und betonen immer wieder, wie wichtig ihnen das Familienleben ist. Ihr flüchtiges Wiedersehen vor der Kamera dürfte nicht nur die GZSZ-Liebhaber, sondern auch die Fans der beiden Schauspieler besonders gefreut haben.

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi beim GZSZ-Special-Dreh

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs