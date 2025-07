Neue Sendung: Dann startet der "TV total Stand-Up Club"

Fans von TV total bekommen Nachschub. Wie Quotenmeter jetzt berichtet, ist das neue Format "TV total Stand-up Club" für den 19. August angesetzt. Los geht es um 21:25 Uhr und es sind vorerst drei Episoden geplant. Hier wird ebenfalls der "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff (48) durch den Abend führen. Und was können Fans sich darunter vorstellen? Geplant ist wohl ein Konzept ähnlich der Sendung "Quatsch Comedy Show", also eine Zusammenkunft verschiedener Komiker, die eine Kostprobe ihres Könnens liefern. In der ersten Ausgabe sind unter anderem Atze Schröder (59), Ingmar Stadelmann und Özcan Cosar (44) mit dabei.

Zusätzlich zum neuen "TV total"-Special kehrt auch die eigentliche Sendung am 19. August aus der Sommerpause zurück. Diese läuft wie gewohnt um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vielleicht wächst auch das Interesse an der Kultsendung nach der mehrwöchigen Auszeit wieder. Ende Juni lief die letzte Episode vor der Sommerpause und die Quoten ließen mehr als zu wünschen übrig. Mit nur 680.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 8,7 Prozent musste "TV total" sich hinter den zeitgleich laufenden Sendungen "Hot oder Schrott" und Bauer sucht Frau International auf den Konkurrenzsendern Vox und RTL geschlagen geben.

Sebastian moderiert "TV total" erst seit 2021. Zuvor war die Show unmittelbar mit ihrem Moderator Stefan Raab (58) verbunden. Der wechselte nach einer langen TV-Abstinenz aber zur Konkurrenz und ist seitdem auf RTL zu sehen. Seit Februar messen die Entertainer sich im direkten Vergleich. Nachdem Stefans Show Du gewinnst hier nicht die Million einen Sendeplatz im regulären Programm bekommen hatte, läuft sie genau wie "TV total" mittwochs zur Primetime. Dabei könnte es sich um einen Schachzug von RTL gegen ProSieben und Sebastian handeln. Zumindest vermuten manche Fans eine Art Frontalangriff, denn "Du gewinnst hier nicht die Million" beginnt nur ein paar Minuten vor "TV total".

ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

Getty Images Sebastian Pufpaff beim Deutschen Comedypreis in Köln im Oktober 2018

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

