Das waren die besten Looks bei den GLAAD Media Awards 2025

Am Donnerstagabend versammelten sich zahlreiche Stars aus Film, Musik und Fernsehen in Los Angeles, um bei den 36. jährlichen GLAAD Media Awards im Beverly Hilton gemeinsam die LGBTQ+-Community zu feiern. Wie Page Six berichtet, traf sich dazu die Crème de la Crème Hollywoods auf dem roten Teppich. So auch Cynthia Erivo (38) – die Schauspielerin posierte in einem schwarzen Wickelkleid. Dazu kombinierte sie eine farbenfrohe Tasche der Marke Dior. Mit schlichtem Silberschmuck rundete sie den Look ab. Auch Sophia Bush (42) wurde zum Hingucker auf dem Red Carpet – als Lady in Red posierte sie im Blitzlichtgewitter der Paparazzi.

Victoria Justice (32) brachte einen Hauch von Frühling mit auf die Preisverleihung. Die Schauspielerin strahlte in einer Robe der Designerin Rachel Gilbert, die mit unzähligen bunten Blumen besetzt war. Dazu trug sie ein natürliches Make-up und verzichtete beinahe vollständig auf Schmuck, da ihr Kleid allein schon ein Eyecatcher war. Die US-TV-Bekanntheit Dylan Mulvaney (28) setzte an dem Abend ebenfalls auf etwas Flower-Power und erschien in einer cremefarbenen Robe, die mit gelben Blumen bestickt war. Die Männer des Abends holten für das Event ihre Anzüge hervor: So machten auch Stars wie Dylan Efron (33) und Cooper Koch (28) mit seinem Partner Stuart McClave eine gute Figur.

Die GLAAD Media Awards werden seit 1990 vergeben und sind längst zu einer wichtigen Plattform für Aktivismus und Anerkennung innerhalb der LGBTQ+-Community geworden. Stars wie JoJo Siwa (21), die sich selbst öffentlich als queer identifizierte, nutzten bereits in der Vergangenheit die Bühne dieser Veranstaltung, um jungen Menschen Mut zu machen. Auch Sophia Bush gilt seit Jahren als aktive Unterstützerin diverser Gleichberechtigungsinitiativen und überzeugte an diesem Abend mit ihrer charmanten Ausstrahlung und einem klaren Zeichen für Inklusion. Cynthia Erivo unterstrich mit ihrer eleganten Präsenz die Bedeutung der Veranstaltung – sie wurde mit dem Stephen F. Kolzak Award für ihren Einsatz gegen Homophobie ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Justice bei den GLAAD Media Awards im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Mulvaney bei den GLAAD Media Awards im März 2025

Getty Images Dylan Efron bei den GLAAD Media Awards im März 2025

Getty Images Cooper Koch (l.) posiert mit seinem Partner Stuart McClave bei den GLAAD Media Awards 2025