Ashlyn Harris schwärmt in den höchsten Tönen von Sophia Bush

Ashlyn Harris (39) enthüllte im Podcast "Second Wind", wie sehr ihr Lebensgefühl durch ihre Partnerin Sophia Bush (42) bereichert wird. Die ehemalige Fußballerin verriet, dass Sophia sie nach der Trennung von Ali Krieger im Jahr 2023 auf besonders einfühlsame Weise unterstützt habe: "Sie hält mir den Spiegel vor und lässt mich spüren, der beste Mensch und die beste Mutter zu sein – genau das, was ich brauchte, um so viel Schmerz, Trauma und Trauer in meinem Leben zu heilen." Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern macht sie kein Geheimnis daraus, wie sehr ihr die Schauspielerin am Herzen liegt: "Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so handelt und lebt wie sie." Seit Oktober 2023 sind die beiden ein Paar und begegneten einander laut Ashlyn "in einer Zeit großer Turbulenzen und offener Wunden".

Ashlyn gewährte im Podcast einen tiefen Einblick: Nach ihrer Scheidung habe sie sich oft unter Druck gesetzt gefühlt, für ihre Kinder alles perfekt zu machen. Doch Sophia sei nicht nur diejenige gewesen, die ihr half, wieder an sich zu glauben, sondern habe sie auch in den schwierigsten Momenten begleitet: "Sie setzt sich einfach zu mir in den Schmerz und sagt: 'Wenn du bereit bist, da rauszugehen, dann bin ich bei dir.'" Beeindruckt zeigte sich die Sportlerin vor allem von Sophias Selbstlosigkeit – zumal sich die Schauspielerin erst im August 2023 nach nur 13 Monaten Ehe von Unternehmer Grant Hughes (43) getrennt hatte. Trotz eigener Herausforderungen sei sie immer für Ashlyn da gewesen – etwas, was die Sportlerin "nie vergessen" wird.

Auch Sophia findet regelmäßig liebevolle Worte für ihre Partnerin – etwa zu Ashlyns Geburtstag, als sie öffentlich auf Instagram schrieb: "Du bist die Sonne in Menschengestalt. Du bringst Licht und Wärme in die Herzen aller, die dich berühren." Zwischen den beiden scheint eine tiefe emotionale Verbindung zu herrschen, die auf gegenseitigem Verständnis und Akzeptanz beruht. Beide sprechen offen darüber, wie herausfordernd die vergangenen Jahre waren, und setzen nun auf gemeinsames Wachstum und Heilung. Sophia betonte bereits in früheren Interviews, wie wichtig ihr in Beziehungen emotionale Nähe und Unterstützung sind – Werte, die sie nun auch mit Ashlyn tagtäglich lebt.

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im Oktober 2024

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im Juni 2024

