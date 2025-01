Offiziell geschieden: Sophia Bush erzielt Einigung mit Grant

Sophia Bush (42) und Grant Hughes (43) sind offiziell geschieden. Wie TMZ aus Gerichtsdokumenten entnimmt, konnten die Schauspielerin und der Unternehmer eine Einigung erzielen. Demnach wurde die Scheidung schon am 30. Dezember beschlossen, gilt allerdings bisher als "vertraulich". Weitere Informationen sind deshalb zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die beiden US-Amerikaner waren seit 2022 verheiratet, waren davor allerdings bereits zehn Jahre lang befreundet. Im August 2023 reichte die Beauty dann die Scheidung ein.

Schon kurz nach der Trennung des vermeintlichen Traumpaares kursierten Liebesgerüchte um Sophia und Fußballstar Ashlyn Harris (39). "Es ist erst ein paar Wochen her, dass sie sich zum ersten Mal offiziell verabredet haben, aber die Dinge fühlen sich schon sehr natürlich an", berichtete ein Insider laut Us Weekly im Oktober. Obwohl sie sich schon im Juni kennengelernt haben, beteuerten die beiden allerdings stets, dass ihre Romanze erst nach ihren jeweiligen Trennungen von ihren Ex-Partnern begonnen habe.

Während das Liebes-Aus zwischen Ashlyn und ihrer Ex-Partnerin Alexandra Krieger (40) nicht gerade freundschaftlich verlief, bemühten sich Sophia und Grant um ein gutes Verhältnis. Auch nachdem bekannt wurde, dass seine Ex bereits eine neue Freundin hatte, gab der Geschäftsmann nur Positives von sich. Sein Vertreter beteuerte damals gegenüber Page Six: "Grant wird immer das Beste für Sophia wollen und unterstützt alles, was sie glücklich macht und erfüllt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush

Anzeige Anzeige

Getty Images Grant Hughes und Sophia Bush im April 2022

Anzeige Anzeige