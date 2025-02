Sophia Bush entfacht Verlobungsgerüchte mit Ring am Finger

Die Schauspielerin Sophia Bush (42) sorgte für Schlagzeilen, als sie auf der Time Women of the Year Gala in West Hollywood einen verdächtigen Ring an ihrem Ringfinger präsentierte. Mit ihrem eleganten schwarzen Ensemble lenkte die One Tree Hill-Darstellerin die Aufmerksamkeit laut Daily Mail auf ihren auffälligen Schmuck, der aus Gold und Silber gefertigt war. Es wird spekuliert, dass dies ein Hinweis auf eine Verlobung mit ihrer Freundin Ashlyn Harris (39) sein könnte. Mit ihr ist die Schauspielerin seit Oktober 2023 in einer Beziehung. Die beiden hatten ihre Liebe im April 2024 offiziell gemacht, nachdem Sophia sich als queer geoutet hatte.

Laut Sophia war es eine jahrelange Freundschaft mit Ashlyn, die schließlich in Liebe überging. In einem Interview mit Glamour erzählte die Schauspielerin, dass ihre Beziehung zu der ehemaligen Fußballspielerin vor allem auf gegenseitigem Verständnis und intensiven Gesprächen basiere: "Was ich sah, war eine Freundin mit ihrem großen, glücklichen Leben", erklärte sie. "Die Leute von außen konnten nicht wissen, wie viel Zeit es brauchte, wie viele schmerzhafte Gespräche geführt wurden." Sie hätten sich vor allem darum bemüht, die Gefühle anderer wichtiger Menschen in ihrem Leben nicht zu verletzen. Insbesondere da Ashlyn und ihre Ex-Frau Ali Krieger zwei gemeinsame Kinder haben. Für Sophia war diese neue Beziehung ein weiterer wichtiger Schritt in einem Jahr, das von Veränderungen geprägt war – darunter die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Grant Hughes (43).

Sophia scheint nach einigen turbulenten Beziehungen ihr privates Glück mit Ashlyn gefunden zu haben. Die Schauspielerin war von 2005 bis 2006 mit ihrem "One Tree Hill"-Co-Star Chad Michael Murray (43) verheiratet und beendete Ende 2023 auch ihre Ehe mit Grant, die lediglich 13 Monate hielt. Nach ihrer letzten Scheidung reflektierte Sophia öffentlich über ihre Identität und die Gespräche, die ihr halfen, sich als queer zu definieren. Sie gestand, dass sie lange unsicher gewesen sei, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollte, bis ein enger Freund sie ermutigt habe, ihre Sexualität offen zu erkunden. "Vielleicht muss ich mich nicht selbst zurücknehmen. Vielleicht kann ich einfach mögen, wen ich mag", erzählte sie in ihrem Podcast. Das habe ihr Leben nachhaltig verändert: "Ich habe das Gefühl, dass ich endlich atmen kann."

Instagram / ashlynharris24 Ashlyn Harris und ihre Kinder mit Sophia Bush, 2024

Phillip Faraone/Getty Images Grant Hughes, Ex-Mann von Sophia Bush

