"Unterstützt mich sehr": Ashlyn Harris schwärmt von Sophia

Ashlyn Harris (39) hat kürzlich in einem Interview mit E! News über ihr neues Projekt und ihre Partnerin Sophia Bush (42) gesprochen. Nachdem Ashlyn 2022 ihre aktive Sportkarriere beendet hatte, widmet sie sich jetzt ihrem Podcast "Wide Open with Ashlyn Harris", der bei iHeart Women’s Sports erscheint. An ihrer Seite steht die Schauspielerin Sophia, bekannt aus One Tree Hill. Die beiden, seit etwa einem Jahr ein Paar, unterstützen sich gegenseitig, und Ashlyn betonte besonders, wie sehr Sophias Erfahrungen ihr dabei helfen, sich ihrer neuen Karriere nach dem Fußball zu widmen.

Ashlyn lobte Sophia für deren Expertise in der Unterhaltungsbranche und erklärte, dass sie großen Anteil daran hat, ihre Podcastidee in die Tat umzusetzen. "Sie unterstützt mich so sehr", schwärmte die ehemalige Fußballerin im Gespräch. Sophia, die bereits eigene Erfahrungen mit Podcasts hat, ermutigt Ashlyn, sich auch nach ihrem Rücktritt weiter in der Öffentlichkeit zu zeigen. Geplant sei zudem, dass die Schauspielerin selbst in einer künftigen Folge des Podcasts zu Gast sein wird. "Ich denke, Sophia wird auf jeden Fall in der Show sein. Wir machen das, wenn es der richtige Moment ist", ergänzte Ashlyn.

Ashlyn und Sophia gelten als eines der neuesten Power-Paare im Showbusiness. Ashlyn war zuvor mit Ali Krieger verheiratet, von der sie sich im September 2023 trennte, bevor sie im Oktober erstmals mit Sophia romantisch in Verbindung gebracht wurde. Sophia wiederum hatte im Laufe ihrer Karriere immer ein starkes Engagement für soziale Themen gezeigt und sich für Gleichberechtigung und Diversität eingesetzt – Werte, die sie und Ashlyn verbinden. Auch abseits der Öffentlichkeit scheinen sich beide bestens zu ergänzen: Während Ashlyn von ihrer neuen beruflichen Herausforderung spricht, wird deutlich, wie sehr sie auf die Unterstützung von Sophia zählt.

Jon Kopaloff/ Getty Images North America Sophia Bush und Ashlyn Harris bei L'Oréal Paris Women of Worth Celebration, Hollywood November 2024

Getty Images Ashlyn Harris und Ali Krieger im Februar 2023

