Ashlyn Harris genießt Disneyland-Tag mit den Kids und Sophia

Ashlyn Harris (39) bereitet sich auf die Weihnachtszeit vor: Zusammen mit ihrer Partnerin Sophia Bush (42) und ihren Kindern, Sloane und Ocean, besucht die Fußballerin den beliebten Freizeitpark Disneyland in Kalifornien. Dort bestaunt die ganze Gruppe das prunkvoll geschmückte Schloss und die riesigen, schon weihnachtlich geschmückten Tannenbäume. Auf Fotos, die Ashlyn in ihrer Instagram-Story teilt, sehen die beiden Kids äußerst glücklich aus – und haben sogar jeweils ein Paar der berühmten Mickey-Maus-Ohren abgestaubt. Auch Sophia scheint viel Spaß dabei zu haben, den Park mit den Kindern ihrer Partnerin zu erkunden: Sie grinst auf den Fotos von einem Ohr zum anderen.

Ashlyn ist nicht die biologische Mutter von Sloane und Ocean. Zusammen mit ihrer früheren Partnerin Alexandra Krieger (40) hat sie die Sprösslinge in den Jahren 2021 und 2022 adoptiert. Die beiden Fußballerinnen waren mehr als zehn Jahre zusammen – vier davon waren sie sogar miteinander verheiratet –, bevor sie sich 2023 scheiden ließen. Wie die Torhüterin gegenüber Just Jared zugab, war die Scheidung wegen der Kinder nicht besonders einfach. "Es ist eines der schwierigsten Dinge, die ich je durchmachen musste – eine Scheidung mit zwei sehr kleinen Kindern zu bewältigen und sie mein Gefühlschaos nicht sehen oder fühlen zu lassen", erklärte die Sportlerin.

Sophia stand während der Scheidung an Ashlyns Seite. Seit April gehen sie bereits gemeinsam durchs Leben – inzwischen erscheinen die beiden Turteltauben zusammen bei allerlei Events wie den Olympischen Spielen oder gar auf den roten Teppichen verschiedener Preisverleihungen. Und auch im Netz lassen sie immer wieder ihre Fans an dem gemeinsamen Glück teilhaben. Auf Instagram gratulierte Ashlyn ihrem Schatz vor wenigen Wochen total süß zum Geburtstag und schrieb: "Ich liebe dein Herz, Soph... Ich liebe alles an dir. Alles Gute zum Geburtstag, Baby."

Instagram / ashlynharris24 Ashlyn Harris und ihre Kinder, November 2024

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush beim Auftakt der Olympischen Spiele, Juli 2024

