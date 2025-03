Ginger und Bert Wollersheim bestätigen das Ende ihrer Ehe

Bert Wollersheim (74) und seine Ehefrau Ginger haben sich nach sechseinhalb gemeinsamen Jahren getrennt. Wie die beiden Reality-TV-Stars gegenüber RTL bestätigen, gehen sie ab sofort getrennte Wege. Dabei betont sie, dass die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen und mit tiefem Respekt erfolgt sei. "Sechs Jahre Ehe – eine lange und bedeutende Zeit, voller gemeinsamer Erlebnisse, Höhen und Tiefen. Nun gehen wir getrennte Wege, doch nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit", erklärt sie. Gleichzeitig bedankt sich Ginger für die gemeinsamen Erinnerungen, die sie beide für immer verbinden würden. Bert, der ehemalige Rotlichtkönig, äußert sich ähnlich positiv und stellt klar: "Wir wussten von Anfang an, dass wir nicht zusammen alt werden." Der große Altersunterschied sei von Beginn an ein Thema in ihrer Beziehung gewesen.

Das schillernde Paar hatte sich 2018 auf der idyllischen Insel Aerö in Dänemark das Jawort gegeben. Doch die letzten Jahre waren für die beiden nicht leicht: Sowohl der Ex-Rotlichtkönig als auch Ginger hatten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Nerven-OP im August erlitt Bert eine lebensbedrohliche Kombination aus Lungenentzündung und Herzinfarkt, was ihn auf die Intensivstation brachte. Ginger ihrerseits musste sich im selben Jahr einer Not-OP aufgrund eines Darmverschlusses unterziehen und konnte ihren Mann in dieser schwierigen Zeit nur telefonisch unterstützen.

Bert war zuvor mit Sophia Vegas (37) verheiratet. In Ginger fand er dann seinen "Ruhepol". Und auch heute spricht der 74-Jährige nur in den höchsten Tönen von der Pornodarstellerin. "Sie war immer fröhlich an meiner Seite und hat sich nie beschwert. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelacht wie mit dieser Ulknudel Ginger", betont er im Gespräch mit dem Sender. Trotz der Trennung blicken beide positiv in die Zukunft. "Bei uns gibt es keinen Verlierer", stellt Ginger klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello-Wollersheim, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige