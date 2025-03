Sieben Tage nach Geburt: Kim Gloss vermisst ihren Babybauch

Vergangene Woche durfte Kim Gloss (32) ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen. Am 20. März um 3.33 Uhr erblickte die kleine Rosa das Licht der Welt. Auf Instagram gibt die DSDS-Bekanntheit ihrer Community jetzt ein kleines Update und schildert, dass sie ihre Babykugel jetzt schon vermisst: "Jedes Mal nach einer Schwangerschaft – das ist ja jetzt die dritte gewesen – [...] dann vermisse ich schon wieder den Bauch. Das ist verrückt, oder?"

Auch zu ihrer Kaiserschnittnarbe spricht Kim einige Worte. Obwohl die Geburt erst wenige Tage her ist, geht es der Musikerin den Umständen entsprechend gut. "Die Kaiserschnittnarbe verheilt gut. Es ist noch ein bisschen taub. Ich finde es so krass, wie der weibliche Körper funktioniert und sich so schnell zurückbildet." Während ihrer Schwangerschaft hatte die dreifache Mutter mit einem schmerzhaften Nierenstau zu kämpfen. Im Wochenbett bereitete ihr ein anderer Stau starke Schmerzen: "Ich hatte gestern einen ganz krassen Milchstau [...] mit Fieber, Schüttelfrost, Grippe-Symptomen. Heute war das auch noch ein bisschen da, aber schon viel, viel besser."

Am Mittwochabend gab Kim ihren Fans online einen detaillierten Geburtsbericht. "Es kam alles ganz anders. Der errechnete Geburtstermin war am 13. April und der geplante Kaiserschnitt war am 4. April [...] Wenigstens habe ich jetzt mal was anderes erlebt. Nicht so geplant ins Krankenhaus gehen und den Kaiserschnitt machen, sondern die Kleine hat sich den Geburtstermin selbst ausgesucht", berichtete die 32-Jährige. Alles in allem sei die Geburt gut verlaufen, nur bei einem kleinen Detail stellten sich bei vielen Fans wahrscheinlich die Nackenhaare auf: Kims Darm fiel während der Geburt heraus.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss' Tochter Rosa

