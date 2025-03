Vor Absturz: Das teilten Maxim Naumovs Eltern ihrem Sohn mit

Am 29. Januar 2025 ereignete sich ein tragischer Flugzeugabsturz in Washington, D.C., bei dem die russischen Weltmeister im Eiskunstlauf, Jewgenia "Schenja" Schischkowa und Wadim Naumov, ums Leben kamen. Die beiden waren die Eltern von Maxim Naumov, eines aufstrebenden Talents im Eiskunstlauf. Wie Maxim in einem emotionalen Interview mit der "Today"-Show mitteilte, hatten seine Eltern ihre Reisepläne geändert und ihn kurz vor ihrem Abflug ein letztes Mal angerufen. "Sie sagten mir, dass sie mich lieben und stolz auf mich sind", erzählte der 23-Jährige. Der Absturz, bei dem das Flugzeug mit einem Black-Hawk-Hubschrauber kollidierte, erschütterte nicht nur die Familie, sondern auch die gesamte Eiskunstlauf-Community.

In dem Interview sprach Maxim über die tiefe Verbindung zu seinen Eltern, die nicht nur seine größten Unterstützer waren, sondern ihm auch als Trainer und Vorbilder dienten. Seit dem Verlust hat sich sein Blick auf das Eiskunstlaufen verändert. Beim Legacy-on-Ice-Event gedachte er seinen Eltern mit einer bewegenden Performance zu ihrem Lieblingslied, einem russischen Liebeslied. "Ich habe aus tiefstem Herzen getanzt. Es waren keine Sprünge oder Schritte, es war einfach pure Emotion," erklärte Maxim. Der junge Athlet betont, dass seine Eltern ihn weiterhin antreiben: "Ich habe die Stärke von drei Menschen in mir – ihnen und mir."

Maxims Eltern, die in den 1990er-Jahren als Paar die Weltspitze im Eiskunstlauf erreichten, wurden von vielen anderen Sportlern bewundert. Aljona Savchenko (41), deutsche Olympiasiegerin, bezeichnete sie in einem früheren Interview als "Vorbilder" und sprach Maxim und allen Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Die Internationale Eislaufunion (ISU) zeigte sich ebenfalls betroffen über den Verlust zweier so bedeutender Persönlichkeiten der Sportwelt. Maxim selbst verfolgt seine Karriere weiter, jedoch ohne feste Pläne. Für ihn bleibt der Sport eine Möglichkeit, die Erinnerung an seine Eltern zu bewahren und ihre Liebe und Unterstützung in seinen Läufen weiterzugeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / maxim.naumov_ Maxim Naumov mit seinen Eltern, Jewgenia Schischkowa und Wadim Naumov, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Maxim Naumov, Eisläufer

Anzeige Anzeige