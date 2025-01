Eiskunst-Star Aljona Savchenko trauert nach Flugzeugabsturz

Aljona Savchenko (41), die deutsche Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, hat in einem emotionalen Statement ihrer Trauer Ausdruck verliehen. Nach dem tragischen Flugzeugabsturz am 29. Januar in Washington, bei dem zahlreiche Menschen, darunter mehrere Mitglieder der Eiskunstlauf-Community, ums Leben kamen, sprach die Sportlerin von einem erschütternden Verlust. Wie verschiedene Nachrichtenagenturen berichten, befinden sich die ehemaligen Eiskunstlauf-Weltmeister Jewgenia Schischkowa und Wadim Naumov unter den Opfern. Die beiden genossen weltweiten Ruhm für ihre beeindruckenden sportlichen Erfolge, aber auch für ihre langjährige Tätigkeit als Trainer. "Sie waren eine Art Vorbild für mich", erklärte Aljona gegenüber RTL und sprach allen betroffenen Familien ihr Mitgefühl aus.

Aljona erinnerte auch an Maxim Naumov, den Sohn des Ehepaares, der selbst als vielversprechendes Talent im Eiskunstlauf galt. Bisher unbestätigten Meldungen zufolge könnte auch er zu den Opfern des Unglücks zählen. Die Passagiermaschine, die auf dem Reagan Washington National Airport landen sollte, war mit einem Hubschrauber der US-Armee kollidiert und daraufhin in einen Fluss gestürzt. Die Internationale Eislaufunion (ISU) zeigte sich ebenfalls tief betroffen und sprach von einem "schmerzlichen Moment für die gesamte Eiskunstlauf-Familie".

Aljona selbst zählt zu den erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen ihrer Zeit. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Bruno Massot (36) gewann sie 2018 olympisches Gold und wurde im selben Jahr Weltmeisterin. Doch nicht nur im Sport, sondern auch privat wird Aljona für ihre Leidenschaft und Hingabe geschätzt. Die gebürtige Ukrainerin, die mittlerweile in Deutschland lebt, hat in Interviews bereits mehrfach von der großen Inspiration gesprochen, die sie durch Vorreiter des Eiskunstlaufs wie Jewgenia und Wadim erfahren konnte.

Instagram / maxim.naumov_ Maxim Naumov mit seinen Eltern, Jewgenia Schischkowa und Wadim Naumov, Dezember 2022

Getty Images / Clive Mason Aljona Savchenko und Bruno Massot, Olympia-Sieger im Eiskunstlauf 2018