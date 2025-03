"Ausgetrickst": Millie Bobby Brown über ihre Traumhochzeit

Millie Bobby Brown (21) hat in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" über ihre Hochzeit mit Jake Bongiovi (22) gesprochen. Die Schauspielerin, bekannt aus der Netflix-Serie Stranger Things, verriet dabei Details zu ihrer Traumhochzeit, die im Mai 2024 stattfand. "Es war perfekt", schwärmte sie und betonte, dass sie während der Planungen die Zügel selbst in die Hand genommen habe. "Ich habe alles wie ein Regisseur geleitet", erzählte sie lachend. Doch beim Gang zum Altar habe sich die Stimmung verändert: "Plötzlich war alles so real und wunderschön. Es war das Bedeutendste, was ich je gemacht habe." Besonders clever: Millie trickste vor der Hochzeit sogar die Paparazzi aus, um ihr Kleid geheimzuhalten.

In der Show erzählte die Schauspielerin, wie sie mit der Aufmerksamkeit umgegangen sei, die ihre Feierlichkeiten begleiteten. Als sie bei der finalen Anprobe ihres Hochzeitskleides auf einen Fotografen getroffen sei, habe sie schnell zu einem anderen, völlig unpassenden Kleid gegriffen. "Ich habe dann eine Show hingelegt und es hat funktioniert", berichtete sie schmunzelnd. Das "Trickkleid" sei das Gegenteil von ihrem eigentlichen Traumkleid gewesen, sodass Ehemann Jake Bongiovi erst am Hochzeitstag den echten Look habe sehen können. Dieses Detail scheint typisch für Millie und ihre kreative Herangehensweise, die sie auch in ihrer Karriere prägt.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, der Sohn von Musiker Jon Bon Jovi (63), lernten sich 2021 kennen, bevor sie 2023 ihre Verlobung bekannt gaben. Beide stammen aus Familien mit je vier Geschwistern, was sie laut Millie stark verbinde. Im "Smartless"-Podcast sprach die Britin zuletzt auch über ihre Zukunftspläne: "Wir möchten eine große Familie, ob eigene Kinder oder Adoption – das macht keinen Unterschied für uns." Millie, die selbst drei Geschwister hat, lege großen Wert auf Zusammenhalt und Familie. "Jake und ich teilen die gleiche Vision, eine liebevolle und chaotische große Familie zu haben", verriet sie strahlend.

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, November 2023

