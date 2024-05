35 Jahre verheiratet: Gesteht Jon Bon Jovi Seitensprünge?

War Jon Bon Jovi (62) etwa nicht immer treu? Der Rockmusiker und seine Highschool-Liebe Dorothea Hurley sind seit mehreren Jahrzehnten verheiratet. Doch in all diesen Jahren könnte sie nicht die einzige Frau gewesen sein, mit der der wilde Rockstar intim wurde. Vor wenigen Tagen, kurz vor Jon und Dorotheas 35. Hochzeitstag, machte er Andeutungen, die Raum für Spekulationen bieten. Demnach hätte das Paar diesen Meilenstein der Ehe ohne Dorotheas Toleranz wohl nie erreicht. "Das sind all diese wunderbaren Klischees eines Rockstars", erklärte er gegenüber Independent und fügt hinzu: "Es geht darum, niemals darüber zu lügen, ein Heiliger gewesen zu sein, aber auch darum, nicht dumm genug gewesen zu sein, das Familienleben durcheinanderzubringen."

Möchte er damit nun etwa bestätigen, dass er in den 35 Ehejahren die Laken auch mit anderen Frauen geteilt hatte? Schließlich deutete der Sänger bereits in der TV-Show "Michael Strahan x Jon Bon Jovi: Halfway There" an, dass er wohl schon mit hunderten Frauen zusammen war. "Ich bin kein Heiliger. Ich sage nicht, dass es nicht 100 Mädchen in meinem Leben gab. Ich bin Jon Bon Jovi. Es war ziemlich gut", gestand er in der Sendung. Dennoch beteuerte der 62-Jährige: "Aber wenn du glaubst, dass ich jemals irgendetwas aufs Spiel setzen werde, weil ich glaube, dass der Narzisst in mir echt war? Wie dumm von mir. Was für Exzesse braucht ein Mann, um dieses Feuer zu schüren? Das ist es einfach nicht wert."

Jon und Dorothea lernten sich bereits in der Schulzeit kennen. Wie der Musiker gegenüber People verriet, habe sie ihn damals sofort in ihren Bann gezogen: "Ich habe mich seit der ersten Minute, in der ich sie gesehen habe, zu ihr hingezogen gefühlt." Im Jahr 1989 gaben sich Jon und seine Jugendliebe dann das Jawort. Im Laufe der Jahre krönten sie mit vier gemeinsamen Kindern ihr Liebesglück.

Getty Images Jon Bon Jovi und seine Dorothea

Getty Images Dorothea und Jon Bon Jovi im April 2024

