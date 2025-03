Kelly Clarkson begeistert Fans mit ungeschminktem Auftritt

Sängerin und Moderatorin Kelly Clarkson (42) begeisterte jüngst mit ihrem Auftritt im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33): Die dreifache Grammy-Preisträgerin erschien völlig ungeschminkt in einem grauen Sweatshirt und mit Baseballkappe, das Haar zurückgebunden zu einem schlichten Zopf. Ihre Entscheidung, völlig natürlich aufzutreten, fand bei den Fans großen Anklang. "Kelly ohne Make-up – wie großartig ist das!", schrieb ein begeisterter Anhänger auf Instagram. Ein anderer lobte: "Es ist einfach so wohltuend zu sehen, dass Stars wie Kelly Clarkson genauso sind wie wir."

Im Gespräch offenbarte Kelly ihren Frust über die oft kurzfristig angesetzten Schulveranstaltungen ihrer Kinder. Sie kritisierte die zeitliche Planung von Schulaufführungen, die unter der Woche mitten am Vormittag stattfinden und berufstätigen Eltern die Teilnahme erschweren. "Ich verstehe nicht, warum Schulen denken, es sei eine gute Idee, Auftritte um 10 Uhr morgens an einem Werktag zu planen", witzelte sie. Dabei machte sie klar, dass es manchmal unmöglich sei, sich als berufstätiger Elternteil freizunehmen, was bei den Kindern zu Enttäuschungen führen könne. Viele Fans fühlten sich durch ihre ehrlichen Aussagen angesprochen.

Es war nicht das erste Mal, dass Kelly öffentlich über Aussehen, Schönheitsideale oder Kindererziehung sprach. Bereits 2018 verriet sie dem Magazin People ihre Einstellung: "Mein Schönheitsmantra ist: 'Mir ist das wirklich egal!'" Ihr sei wichtiger, ein freundlicher und aufrichtiger Mensch zu sein. Diesen Ansatz vermittelt Kelly auch ihren Kindern, der 10-jährigen River Rose (10) und dem 8-jährigen Remington Alexander (8), die sie mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (48) großzieht.

Getty Images Kelly Clarkson mit ihrem Sohn Remington bei den Grammys

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarksons Kinder, August 2023

