Kelly Clarkson ist nicht auf der Suche nach einem neuen Mann

Kelly Clarkson (43) hat in einem bewegenden Interview überraschend persönliche Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. In der Sendung "Today with Jenna and Friends" wurde sie gefragt, ob sie an eine neue romantische Zukunft glaube. Ihre ehrliche Antwort: "Ja, ich meine, ich hoffe es!" Die zweifache Mutter räumte jedoch ein, dass ein neuer Partner es nicht leicht hätte – vor allem wegen ihrer Kinder. Diese zeigen sich bislang auch wenig begeistert von der Vorstellung, dass ihre Mutter wieder jemanden daten könnte. "Sie sprechen das ständig an: 'Bitte, wir wollen nicht, dass du jemanden Neuen hast'", erzählte Kelly mit einem Lachen.

Kelly, die sich 2020 nach fast sieben Jahren Ehe von ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock getrennt hatte, beschrieb, wie schwierig es für ihre Kinder sei, diesen Gedanken zu akzeptieren. Als alleinerziehende Mutter sei es für sie von Bedeutung, den Bedürfnissen ihrer Kinder Priorität einzuräumen, auch wenn dies bedeutet, in Liebesdingen vorsichtiger zu sein. Nach ihrer schwierigen Scheidung, die 2021 zwar offiziell vollzogen, aber erst 2022 gänzlich abgeschlossen wurde, zeigt sich die Sängerin heute dennoch optimistisch, was die Zukunft betrifft – auch wenn sie derzeit keinem aktiven Dating-Leben nachgeht.

Schon in der Vergangenheit hat Kelly Clarkson bewiesen, dass sie schwierige Lebensphasen mit einer guten Portion Humor meistert. So etwa, als ihr Sohn Remington sie in ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" mit der unerwarteten Frage konfrontierte: "Kennst du meinen Papa eigentlich?" – ein Moment, der für herzliche Lacher sorgte. Mit ihrer charmanten und offenen Art gelingt es der Musikerin immer wieder, auch ernste Themen nahbar und leicht wirken zu lassen. Ob die große Liebe noch auf sich warten lässt oder sie Kelly eines Tages ganz überraschend begegnet, bleibt offen. Fest steht: Als Mutter und Frau blickt sie mit Zuversicht in die Zukunft – ehrlich, bodenständig und stark wie eh und je.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson und Remy Clarkson im Februar 2024 in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Juni 2024

Anzeige Anzeige