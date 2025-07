Kelly Clarkson singt herzerwärmendes Duett mit Tochter

Kelly Clarkson (43) hat während ihres Konzerts in Las Vegas ihre Tochter River Rose (11) auf die Bühne geholt. Bei dem Auftritt im Rahmen ihrer "Studio Sessions"-Residency im berühmten Colosseum des Caesars Palace performten Mutter und Tochter zusammen Kellys Lied "Heartbeat Song". Die beiden erschienen im Partnerlook aus schwarzen Jeans und T-Shirts und sorgten für Begeisterung, als sie eng aneinander gelehnt sangen. Das Publikum belohnte ihren Auftritt mit tosendem Applaus, berichtet US Magazine.

River Rose ist das Rampenlicht nicht fremd, denn bereits im August 2023 trat sie mit ihrer Mutter bei einem Konzert in Las Vegas auf. Der Auftritt war jedoch nicht die einzige Besonderheit. Die aktuelle Residenz "Studio Sessions" sollte eigentlich am 4. Juli losgehen, der Start musste jedoch auf den 11. Juli verschoben werden, da die Proben Kellys Stimme stark beansprucht hatten. Sie nutzte die Gelegenheit, sich bei ihren Fans für ihre Geduld zu bedanken, und erklärte, wie sehr sie sich wünscht, mit den Shows das Beste zu geben. Während einer Show erklärte Kelly zudem, wie wichtig es für sie sei, körperlich fit zu bleiben und emotional ehrlich zu ihren Liedern zu stehen, insbesondere durch das Überarbeiten von Songtexten in schwierigen persönlichen Phasen. Zuletzt überraschte sie mit neuen Lyrics in ihrem Song "Piece by Piece".

Fans waren nach Kellys Entschuldigung für die unerwartete Pause umso begeisterter, sie nun in Höchstform zu sehen – und dann auch noch den besonderen Moment mit ihrer Tochter River Rose miterleben zu dürfen. "Wie die Mutter, so die Tochter", kommentierte ein Fan passend. Auch außerhalb der Konzertsäle konnte River schon ein wenig Showluft schnuppern und übernahm in einer April-Ausgabe von Kellys Talkshow die Rolle der Produzentin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarksons Kinder, August 2023