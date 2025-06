Bereit? Kelly Clarkson erwärmt sich langsam fürs Dating

Kelly Clarkson (43) hat im Podcast "Angie Martinez IRL" angedeutet, dass sie nach dem emotional belastenden Scheidungsprozess von Brandon Blackstock (48) allmählich wieder offen für eine neue Beziehung wird. Die Scheidung, die im März 2022 abgeschlossen wurde, zog sich über fast zwei Jahre hin und war von einem intensiven juristischen Streit über Finanzen, Besitz und Sorgerecht geprägt. Seitdem konzentriert sich die Sängerin auf ihre beiden Kinder, die laut Kelly noch nicht bereit sind, ihre Mutter an der Seite eines neuen Partners zu sehen. Dennoch erklärte ein Insider gegenüber "Life & Style": "Kelly scheint langsam wieder Selbstvertrauen zu entwickeln und ist in einer guten Phase."

Auch wenn Kelly grundsätzlich offen für eine neue Liebe in ihrem Leben ist, legt sie großen Wert auf Vorsicht und möchte niemanden vorschnell in das Leben ihrer Kinder einführen. Als Kind geschiedener Eltern hat sie selbst nicht immer positive Erfahrungen mit Stiefeltern gemacht – und ist fest entschlossen, ihren eigenen Kindern solche Unsicherheiten zu ersparen. Im Podcast scherzte sie damals: "Ich werde nicht noch einmal heiraten, aber ich würde gerne wieder verliebt sein." Außerdem erklärte sie, dass ihre Kinder bereits Bedenken geäußert hätten, was mögliche neue Beziehungen betrifft. In einem Radiointerview erzählte sie: "Sie sagen ständig: 'Bitte, wir wollen niemand anderen!' Das ist schwer für sie – sie sind noch jung."

Abseits von ihrem Liebesleben ist Kelly weiterhin als Sängerin aktiv und verarbeitet ihre Gedanken und Emotionen häufig in ihrer Musik. Im Mai sprach sie im Rahmen der Promotion für ihren neuen Song "Where Have You Been" über das Gefühl, einen "perfekten Moment" in der Liebe zu erleben. "Ich hoffe, dass es mir auch passiert", verriet sie gegenüber Today. Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich keinen großen Druck mache: "Ich suche nicht wirklich, aber ich sage auch nicht, dass ich nicht suche. Ich bin halt einfach sehr beschäftigt." Diese Balance aus Offenheit und Zurückhaltung zeigt, dass Kelly ihren eigenen Weg in ihrem eigenen Tempo gehen möchte.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

