Kelly Clarksons Kinder sorgen für Überraschung in ihrer Show

Kelly Clarkson (42) hat ihren Fans einen besonderen Einblick in das Leben mit ihren beiden Kindern gewährt. In ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" waren die Geschwister River (10) und Remy erstmals als Gäste auf der Bühne zu sehen. Besonders Remy, der mit einer Cover-Version des Klassikers "My Way" von Frank Sinatra (✝82) auftrat, begeisterte das Publikum mit seiner Performance. "Er wollte unbedingt singen und hat gefragt: 'Mit wem muss ich sprechen, damit ich mein Lied singen darf?'", erzählte Kelly während der Show. River und Kelly unterstützten ihn von der Seite, während das junge Talent Standing Ovations erhielt.

Remys Auftritt war jedoch nichts, worauf die Familie nicht vorbereitet gewesen wäre. "Er übt 'My Way' ständig zu Hause, weil er damit bei ein paar Schulveranstaltungen auftreten möchte", verriet Kelly. Nach seinem viralen Erfolg mit über einer Million Aufrufen auf Social Media ließ er sich jedoch zu einem kleinen Scherz hinreißen: "Bekommst du auch so viele Aufrufe?", fragte er seine Mutter, die ihn lachend in die Schranken wies. Auch Tochter River teilte ihre musikalischen Ambitionen. Sie liebt es, Songs zu schreiben und stundenlang in ihrem Zimmer zu singen. "Das mache ich wirklich viel, aber ich habe mein Journal heute zu Hause vergessen", gab sie zu.

Neben ihren musikalischen Talenten standen bei diesem Auftritt der Familie auch persönliche Einblicke im Vordergrund. Kelly, die ihre beiden Kinder mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (48) teilt, betonte, wie stolz sie auf die Entwicklung ihrer Kinder ist. Nach der Trennung von Brandon im Jahr 2020 hat sich der Alltag für Kelly und die Kinder verändert, doch sie scheinen kreativ und harmonisch miteinander umzugehen. Während River ihrer Mutter stilistisch immer ähnlicher wird – sie trug bei ihrem Auftritt eine Bluse, die stark an Kellys eigene Looks erinnerte – entwickeln beide Kinder ihre ganz eigene Persönlichkeit. Für Kelly war dieser Talkshow-Moment eine Gelegenheit, ihre Liebe und ihren Stolz mit der ganzen Welt zu teilen.

Getty Images Kelly Clarkson mit ihrem Sohn Remington bei den Grammys

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

