Kelly Clarkson kehrt mit neuem Look zu "The Voice" zurück

Kelly Clarkson kehrt in die Erfolgsshow The Voice zurück – und das mit einem völlig neuen Look! Im Promo-Video zur kommenden Staffel, das sie am 23. Juli auf Instagram geteilt hat, präsentiert die 43-jährige Sängerin einen schicken neuen Bob mit Seitenscheitel. "Dieses Mal haben wir ein paar Tricks im Ärmel. Macht euch bereit", sagt Kelly in dem Clip, in dem sie in einem eleganten Schwarz-Weiß-Outfit mit markantem roten Lippenstift zu sehen ist. Erst vor wenigen Tagen trat die Musikerin im Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas auf und zeigte sich dort noch mit ihren typischen langen blonden Haaren.

Nach einer Pause ist die Sängerin und Talkshow-Moderatorin wieder als Coach in der Show dabei, die in der 29. Staffel den Titel "Battle of Champions" trägt und im Frühjahr 2026 auf NBC ausgestrahlt wird. Zuletzt wirkte Kelly in Staffel 23 mit. Ihre Pause hatte sie eingelegt, um ihre erfolgreiche Talkshow, "The Kelly Clarkson Show", in New York City produzieren zu können. Neben Kelly werden auch John Legend (46) und Adam Levine (46) wieder in die roten Sessel zurückkehren.

Abseits ihres Berufslebens hat sich Kelly in den letzten Jahren neu organisiert. Nach ihrer Trennung von Brandon Blackstock (48) zog sie mit ihren Kindern nach New York City. In Interviews und Podcasts spricht Kelly immer wieder offen über die Herausforderungen nach der Trennung, wofür ihre Fans sie umso mehr feiern.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

The Voice, NBC Kelly Clarkson ist zurück bei "The Voice"

Getty Images Kelly Clarkson und Brandon Blackstock mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander