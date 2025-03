Mit alten Hits: James Blunt verdient fast 6.000 Euro täglich

Der britische Sänger und Songwriter James Blunt (51) kann sich auch Jahre nach seinem Durchbruch mit "You're Beautiful" über ein prallgefülltes Konto freuen. Laut aktuellen Zahlen seiner Firma James Blunt Limited verdient der Musiker beeindruckende 6000 Euro pro Tag. Wie The Sun berichtet, weist die Firma für 12 Monate einen Gewinn von 2,3 Millionen Euro aus. Ein erheblicher Teil seines Vermögens, das aktuell auf 10,5 Millionen Euro geschätzt wird, stammt dabei aus seiner Musik.

Der 49-Jährige ist derzeit mit seiner "Back To Bedlam"-Welttournee unterwegs, die das 20-jährige Jubiläum seines Debütalbums feiert. Erst im vergangenen Sommer beendete James die Europa-Etappe der Tour, bevor es in den kommenden Monaten noch nach Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland gehen wird. Neben Ticketverkäufen und Merchandise profitiert der Sänger weiterhin von den Tantiemen früherer Hits wie "Goodbye My Lover" und "1973", die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. Auch steuerlich hat der Musiker vorgesorgt: Alle Einnahmen fließen gebündelt über seine Firma, die er 2021 gründete, womit er seine finanziellen Aktivitäten zentral verwaltet.

James' Erfolg ist auch viele Jahre nach seinem Durchbruch 2004 bemerkenswert. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "High", "Same Mistake" oder "Bonfire Heart". Für seine Arbeit wurde er bereits mit einem Echo-Award oder MTV Video Music Award ausgezeichnet. Privat führt James mit seiner Frau Sofia Wellesley, einer britischen Anwältin, und den gemeinsamen Kindern ein zurückgezogenes Leben auf Ibiza.

Getty Images James Blunt und Sofia Wellesley, Mai 2022

Getty Images James Blunt beim Deutschen Sportpresseball 2018 in Frankfurt

