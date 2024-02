Er feiert runden Geburtstag: James Blunt wird 50 Jahre alt!

James Blunt (50) feiert heute seinen 50. Geburtstag! Mit seiner gefühlvollen Musik berührt der Sänger Millionen von Fans. Mittlerweile hat er über 30 Millionen Tonträger verkauft und ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Doch bevor er in den frühen 2000ern zu einem Weltstar wurde, beschritt der Musiker einen anderen Weg. Zur Feier des Tages hat Promiflash James' prägnanteste Meilensteine zusammengefasst!

Bevor der Brite zu einem der bekanntesten Schmusesänger wurde, ging er zur britischen Armee. Ganz zur Freude seines Vaters, denn dieser war selbst Soldat. Als Mitglied der Rhein-Armee war James' Vater in Nordrhein-Westfalen stationiert, weshalb der Weltstar zehn Jahre seiner Kindheit in Deutschland verbrachte. Für den Musiker war die Zeit beim Militär jedoch nicht von Dauer: Nach sechs Jahren, im Jahr 2002, verließ er die Armee, um seiner wahren Leidenschaft – der Musik – nachzugehen. Gesagt, getan: Ein Jahr später hielt er bereits einen Vertrag als Singer und Songwriter in den Händen. Und spätestens mit seiner Single "You're Beautiful" gelang ihm der internationale Durchbruch.

Auch privat läuft es bei dem Sänger bestens: In Sofia Wellesley fand er seine große Liebe und zwei gemeinsame Kinder machten das Familienglück perfekt. Der Weltstar leistet außerdem Gutes, wo er nur kann: Er unterstützt diverse Organisationen und spendet sogar einen Teil seiner Ticketerlöse, um Bäume zu pflanzen und damit gegen den Klimawandel anzugehen.

Getty Images James Blunt, 2005

Getty Images Sänger James Blunt, 2017

Getty Images James Blunt mit seiner Frau Sofia Wellesley

