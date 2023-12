Ein Wachmann kickte James Blunt aus Lindsay Lohans Bett!

Lindsay Lohan (37) ist für ihre Partygeschichten bekannt. Doch während sie sich jetzt auf ihr Leben als frischgebackene Mama fokussiert, erinnert sich so manch eine Bekanntschaft von früher gerne an die wilde Seite der Schauspielerin. Auch Sänger James Blunt (49): Die beiden verbrachten 2007 wohl eine ereignisreiche Nacht miteinander. Zwischen dem ungleichen Paar lief jedoch nicht alles wie geplant – geweckt wurde James am nächsten Morgen nicht von Lindsay, sondern von ihrem Sicherheitspersonal!

In seinem neuen Buch "Loosely Based On A Made-Up Story" erinnert er sich nun an die wilde Nacht mit Lindsay. Gemeinsam verließen die beiden einen Nachtklub in Los Angeles, um in ihrem Apartment weiterzufeiern. Zu späterer Stunde wollte James, der am nächsten Morgen ins Tonstudio musste, die Party verlassen. "Lindsay flehte mich an, nicht zu gehen. Sie sagte, ich solle einfach in ihr Bett steigen und versprach mir, dass sie in einer halben Stunde da sein würde", erzählt er. Doch aufgeweckt wurde der "Goodbye My Lover"-Interpret schließlich von ihren Sicherheitsmännern, die ihn aus der Wohnung komplimentierten.

Die Tatsache, dass James alleine ins Bett ging, heißt jedoch nicht, dass zwischen ihm und der "Freaky Friday"-Darstellerin nichts lief. "Als ich uns vom Parkplatz fuhr und die Fotografen uns zu Fuß hinterherliefen, kletterte sie vom Beifahrersitz auf meinen Schoß und steckte mir die Zunge in den Hals – so habe ich Lindsay kennengelernt", fasst der einstige The Voice-Juror die Begegnung zusammen.

Getty Images Sänger James Blunt, 2017

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Sänger James Blunt bei den GQ-Awards 2019

