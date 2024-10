Wegen James Blunt? Sein Vater verlor bei Unfall zwei Finger

James Blunt (50) und sein Vater scheinen eine gute Beziehung zueinander zu haben – vor ein paar Jahren setzte der Musiker diese aber aufs Spiel. In der Show "Sunday Brunch" gesteht er, indirekt daran schuld zu sein, dass sein Papa bei einem Unfall mit dem Rasenmäher zwei Finger verlor. "Es war meine Schuld", erinnert sich der "Carry You Home"-Interpret und erzählt, dass er damals kurz vor seinem Vater Charles Blount das Gerät genutzt habe. Als ein Rad der Maschine abging, habe er dieses nur provisorisch befestigt. Bei Charles sei das Problem kurz darauf erneut aufgetreten – er habe beim Befestigten des Rads dann aber nicht daran gedacht, den Motor abzustellen.

Der Sänger sei deshalb seit seiner Jugend von Schuldgefühlen geplagt. Der heute 50-Jährige ist sich sicher: Hätte er den Reifen richtig repariert oder seinem Dad Bescheid gegeben, hätte dieser jetzt noch alle zehn Finger. Während ein Nachbar nach dem Unfall den Krankentransport in die Notaufnahme übernommen habe, sei James sich auf der Suche nach den zwei Fingern gewesen. Vergebens: Die Gliedmaßen seien unauffindbar gewesen und der Vater des "Goodbye My Lover"-Stars habe seitdem nur noch acht Finger an seinen Händen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger eine bizarre Geschichte im Zusammenhang mit seiner Familie zum Besten gibt. Im Gespräch mit The Guardian verriet er, dass er seine Schwester mal im Internet bei einer Versteigerung angeboten habe! Was zunächst dramatisch klingt, sei allerdings nur ein Gefallen für sie gewesen: Sie habe dringend nach Irland gemusst, jedoch habe der Flugverkehr zu diesem Zeitpunkt gestreikt und auch eine Fähre sei nicht gefahren. Um eine Möglichkeit für sie zu finden, trotzdem nach Irland zu kommen, habe der Brite eine Anzeige geschaltet. Unter zahlreichen Geboten habe sich dann tatsächlich jemand gefunden, der die Schwester in einem Helikopter nach Irland flog.

