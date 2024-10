James Blunt verspricht Namensänderung bei Nummer-eins-Album

Sänger James Blunt (50) steckt in der Klemme. Er versprach seinen Fans, seinen Namen in "Blunty McBluntface" umzuändern, sollte seine Jubiläumsauflage von "Back To Bedlam" auf Platz eins der britischen Charts landen. Nun steht die Verkündung der Hitliste kurz bevor, und dem Musiker graut es davor, seine Familie darüber zu informieren. Auf Instagram teilt der Songwriter jetzt ein witziges Video von einem Telefonat, in dem er seiner Frau Sofia Wellesley von der möglichen Namensänderung erzählt: "McBluntface klingt doch toll. [...] Der Name passt super zu deiner schottischen Herkunft! Oh Schatz, wein doch nicht."

Die neue Veröffentlichung von "Back to Bedlam" feiert das 20-jährige Jubiläum des Albums, das mit Hits wie "You're Beautiful" und "Goodbye My Lover" international für Aufsehen sorgte. In einem Interview mit Good Morning Britain scherzte James über sein Versprechen: "Ich weiß nicht, wie lange ich den Namen rechtlich ändern müsste. Es wurde nicht wirklich gut recherchiert." Er fügte hinzu: "Meine Frau würde wahrscheinlich wieder ihren Mädchennamen annehmen, wenn es dazu kommt."

Die Platte verkaufte sich in den frühen 2000er Jahren besser als fast jedes andere Album zu dieser Zeit. Um zu überprüfen, ob die jungen Leute heute immer noch seine Musik kennen, begab sich James kürzlich in die Fußgängerzone von Coventry. Bewaffnet mit einem Mikrofon und Kopfhörern spielte er einigen Passanten seine Songs vor – die Resonanz war wenig erfreulich. Die meisten Hörer vermuteten, dass ihnen ein Lied von Ed Sheeran (33) präsentiert wurde. "Nein, es ist nicht dieser verdammte Ed Sheeran", regte sich der 50-Jährige daraufhin humorvoll in einem Video in den sozialen Medien auf.

Getty Images James Blunt und Sofia Wellesley, Mai 2022

Getty Images James Blunt und Ed Sheeran, britische Musiker

