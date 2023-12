Prinzessin Beatrice sieht so verliebt aus wie am ersten Tag!

Da war Liebe in der Luft! Seit Oktober 2018 gehen Prinzessin Beatrice (35) und Edoardo Mapelli Mozzi (39) gemeinsam durchs Leben. Dieses Jahr hatten die beiden bereits ihren dritten Hochzeitstag gefeiert. Das Paar sah glücklicher aus denn je, als sie sich gestern zu einer exklusiven Vorführung des Dokumentarfilms "James Blunt: One Brit Wonder" gesellten. Beatrice und Edoardo zeigten sich so verliebt wie am ersten Tag!

Bei der Premiere war die Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) ein Abbild der Eleganz. Die 35-Jährige sah in einem marineblauen Pullover und einem gleichfarbigen Satinrock hinreißend aus. Ihr Mann entschied sich hingegen für einen legeren Look. Der 39-Jährige trug einen Wollmantel über einem weißen Hemd und einer schwarzen Jeans. Die beiden hatten beim Posieren für die Kameras nur Augen füreinander! Das Paar kam, um den Sänger James Blunt (49) bei seiner Premiere zu unterstützen. Die Prinzessin und der "You're Beautiful"-Interpret pflegen seit Jahren eine enge Freundschaft.

Der Film begleitet den Musikstar auf seiner "Greatest Hits Tour" und gewährt den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen. James wurde bei der Veranstaltung auch von seiner Frau Sofia Wellesley und anderen Prominenten, darunter Pop-Megastar Ed Sheeran (32), unterstützt.

actionpress/ Ian West/PA Photos Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, Dezember 2023

Getty Images James Blunt

actionpress/ Ian West/PA Photos Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Beatrice, James Blunt und seine Frau Sofia Wellesley, 2023

