Er schnappt Joko "Wer stiehlt mir die Show?"-Moderation weg

In der beliebten ProSieben-Show Wer stiehlt mir die Show? gab es in der aktuellen neunten Staffel einen spannenden Rollentausch: Sänger Rea Garvey (51) wird am 6. April die Moderation übernehmen und damit den Moderator-Thron von Joko Winterscheidt (46) besetzen. Der gebürtige Ire setzte sich in der jüngsten Folge erfolgreich gegen seine prominenten Konkurrenten Joko Winterscheidt selbst, Schauspielerin Heike Makatsch (53), Comedian Teddy Teclebrhan sowie die Wildcard-Gewinnerin Derya durch. Für den Sänger, der bisher als Herausforderer dabei war, ist es eine Premiere, in der Show die Moderationsleitung zu übernehmen.

Die neunte Staffel des Erfolgsformats startete im März 2025 und sorgt seither für abwechslungsreiche Wendungen. In der vorherigen Folge war es Teddy, der sich nach einem Sieg über Joko vorübergehend die Moderation sichern konnte, diese jedoch schnell wieder verlor. Nur Heike konnte die Show als einzige aus der Promi-Besetzung bisher nicht gewinnen. Nun also Rea, der sich auf seinen eigenen großen Moderationsmoment freut. Ob er die Show in seinem ganz persönlichen Stil gestaltet oder sich an den bisherigen Konzepten orientiert, bleibt spannend – immerhin haben seine Vorgänger mit ihrem typischen Humor einen außergewöhnlichen Maßstab gesetzt. Joko selbst wird in der kommenden Ausgabe wieder als Kandidat antreten und versuchen, sein "Baby" zurückzugewinnen.

Für Rea Garvey ist dies ein weiterer Glanzpunkt in seiner Karriere, die seit seiner Zeit als Frontmann der Band Reamonn in den 2000ern vor allem von seiner Laufbahn als Solokünstler geprägt ist. Neben seiner Musik ist der Sänger auch durch seine sympathische Art in der Showbranche beliebt und sammelte TV-Erfahrungen, unter anderem als Juror bei The Voice of Germany. Als echter Entertainer bringt er damit beste Voraussetzungen mit, das Publikum von sich zu überzeugen – ob als Sänger auf der Bühne oder bald in der Rolle des Moderators bei "Wer stiehlt mir die Show?".

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Rea Garvey, Heike Makatsch und Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2025

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Rea Garvey bei "Wer stiehlt mir die Show?"

