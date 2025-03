Er moderiert die nächste "Wer stiehlt mir die Show?"-Folge

Derzeit läuft die neunte Staffel von Wer stiehlt mir die Show?. In diesem Jahr kämpfen neben einem Gewinner oder einer Gewinnerin der sogenannten Wildcard die Promis Teddy Teclebrhan, Heike Makatsch (53) und Rea Garvey (51) darum, Joko Winterscheidt (46) den Moderationsjob abzunehmen und eine Folge der Sendung ganz nach dem eigenen Belieben zu gestalten. Aber kann sich in Show zwei jemand gegen den TV-Star durchsetzen? Tatsächlich ja! Teddy zieht mit 21 Punkten ins Finale ein und schafft es, das Duell gegen Joko mit einem Punkt Vorsprung zu gewinnen. Das bedeutet: Der Comedian wird in der kommenden Woche als Host auftreten!

Dass sich der 41-Jährige gegen seine Konkurrenten durchsetzen konnte und es ins Finale schaffte, ist eine große Überraschung. Er zählte bereits in der zweiten Staffel zu den Teilnehmern der Show, konnte sie Joko zu diesem Zeitpunkt aber nicht stehlen. Und auch in der vergangenen Folge schied Teddy mit 15 Punkten bereits nach der zweiten Runde aus. In dieser Woche startete er aber von Anfang an durch: Der LOL: Last One Laughing-Star ging aus jeder Kategorie als Sieger hervor und ergatterte sich so drei Münzen, die er im großen Duell gegen die Joko & Klaas gegen ProSieben-Bekanntheit einsetzen konnte, um die möglicherweise falschen Antworten seines Gegners zu enthüllen.

Teddy machte bereits vor der Sendung deutlich, in diesem Jahr alles geben zu wollen, um die Moderation übernehmen zu dürfen. Gegenüber ProSieben erklärte er sicher: "Mein Ziel ist es, vier bis fünf Mal die Show zu gewinnen." Nach seiner Niederlage in der zweiten Staffel, aus der er laut eigener Aussage "gebrochen" herausging, sieht der Komiker seine Rückkehr als Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. "Ich bin hier, um mich zusammenzuflicken", betonte er. Jetzt bleibt nur die Frage: Welche Überraschungen hält er in der kommenden Woche für die Zuschauer bereit?

Joyn / Florida TV / Julian Mathieu Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2025

Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Teddy Teclebrhan und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2025

