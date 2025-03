Teddy Teclebrhan will den "Wer stiehlt mir die Show?"-Sieg

Teddy Teclebrhan ist zurück! Der beliebte Comedian feiert sein Comeback bei der ProSieben-Quizshow Wer stiehlt mir die Show? und ist damit der erste Promi, der nach einer früheren Teilnahme erneut am Ratepult Platz nimmt. Zusammen mit Schauspielerin Heike Makatsch (53), Musiker Rea Garvey (51) und einem Wildcard-Kandidaten stellt er sich der Herausforderung, dem Gastgeber Joko Winterscheidt (46) die Moderation der Sendung abspenstig zu machen. Teddy zeigt sich dabei in der allerersten Sendung der neuen Staffel laut ProSieben ehrgeizig: "Mein Ziel ist es, vier bis fünf Mal die Show zu gewinnen."

In den kommenden sechs Wochen wird sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben gequizzt, was das Zeug hält. Das Prinzip bleibt dabei gewohnt spannend: Die Kandidatinnen und Kandidaten treten Runde für Runde gegeneinander an, bis schließlich nur noch zwei von ihnen im Halbfinalduell stehen. Der Gewinner dieser Runde trifft dann im großen Finale auf Joko, um sich den Moderationsjob für die nächste Folge zu sichern. Teddy, der nach eigenen Worten "damals gebrochen aus dieser Show gegangen" war, sieht seine Rückkehr als Möglichkeit, sich zu rehabilitieren: "Ich bin hier, um mich zusammenzuflicken", erklärte er mit einem Augenzwinkern.

Teddy ist nicht nur als Kandidat der Show ein Publikumsliebling, sondern hat sich in Deutschland mit seiner einzigartigen Mischung aus Comedy, Musik und Schauspiel längst einen Namen gemacht. Besonders bekannt wurde er durch seine Kultfigur "Antoine", die ihm große Beliebtheit in den sozialen Medien einbrachte. Privat hält sich Teddy weitgehend bedeckt, was ihn in der Branche zu einer eher geheimnisvollen Persönlichkeit macht. Seine treue Fangemeinde und sein unnachahmlicher Humor dürften ihm jedoch auch bei "Wer stiehlt mir die Show?" den Rücken stärken – und wer weiß, vielleicht gelingt ihm tatsächlich der erhoffte Durchmarsch. Sechsmal hat der Comedian zumindest die Chance, die Show von Joko zu stehlen.

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2024

Getty Images Teddy Teclebrhan, Februar 2024

