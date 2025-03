So moderierte Teddy Teclebrhan "Wer stiehlt mir die Show?"

"Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?" hieß es am vergangenen Donnerstag auf ProSieben – und der Comedy-Star machte aus der gameshowartigen Sendung kurzerhand eine humorvolle Show der Extraklasse. Teddy, der sich durch seinen Sieg in der Vorwoche das Moderationsrecht für die dritte Folge der aktuellen Staffel erkämpft hatte, ließ in seiner Rolle als Gastgeber keinen Spaß aus. Unterstützung gab es nicht nur von prominenten Kandidaten wie Schauspielerin Heike Makatsch (53) und Sänger Rea Garvey (51), sondern auch von Teddys selbst kreierten Kunstfiguren Ernst Fiedler, Percy, Antoine und Lohan Cohan. Im Finale traf der 41-Jährige dann jedoch auf Joko Winterscheidt (46) – und musste die Moderation nach einer Niederlage im Quiz wieder an den ProSieben-Star abgeben.

Die eigentlichen Spielrunden rückten durch Teddys kreative Einlagen fast in den Hintergrund. Er präsentierte seinen Humor auf die gewohnt schräge Art und schickte beispielsweise Percy, eine seiner Kunstfiguren, ans Mikrofon. Der sorgte nicht nur für Lacher beim Erklären der Spielregeln, sondern überraschte auch musikalisch mit einer eigenwilligen Interpretation von Whitney Houstons Welthit "I Will Always Love You". Heike Makatsch schied kurz vor dem Finale aus, nachdem bereits Garvey und Wildcard-Gewinner Niklas das Feld hatten räumen müssen. Letztlich scheiterte Teddy jedoch selbst im letzten Multiple-Choice-Quiz, das Joko mit fünf Punkten für sich entscheiden konnte.

Teddy Teclebrhan, bekannt für seine Vielseitigkeit und Spielfreude, brachte mit seiner Moderation ein ganz neues Element in die seit Jahren beliebte Sendung. Der Komiker, der bereits in der zweiten Staffel als Teilnehmer von Wer stiehlt mir die Show? dabei gewesen war, beweist immer wieder seine Vorliebe für skurrile Charaktere und spontanen Humor. Seine Kunstfiguren, die er regelmäßig in Shows und Online-Videos zum Leben erweckt, sind mittlerweile Kult bei seinen Fans. Obwohl Teddy im Finale unterlag, dürfte sein Auftritt mit zahlreichen witzigen Momenten noch lange in Erinnerung bleiben. Für die Zuschauer war der Abend ein echtes Highlight der neunten Staffel.

Joyn / Florida TV / Julian Mathieu Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2025

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025

