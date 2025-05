"Wer stiehlt mir die Show?": Diese Stars fordern Joko heraus

Joko Winterscheidt (46) steht erneut vor einer besonderen Herausforderung: In Berlin ist jetzt die Jubiläumsstaffel von Wer stiehlt mir die Show? in Produktion gestartet. Der beliebte Moderator muss sich zum zehnten Mal gegen prominente Herausforderer behaupten, die ihm seine eigene Quizshow abjagen wollen. Mit von der Partie sind laut einer Pressemitteilung von ProSieben die Schauspielerin Karoline Herfurth (40), der Entertainer Olli Dittrich (68) und Musiker Olli Schulz (51). Letzterer ist nicht zum ersten Mal Gast in dem beliebten TV-Format und versucht schon zum zweiten Mal sein Glück. Neben den Prominenten wird auch wieder eine Wildcard-Teilnehmerin oder ein Wildcard-Teilnehmer mitmischen – für Überraschungen dürfte daher gesorgt sein. Die neuen Folgen werden im Herbst 2025 auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt.

Vor seinen Herausforderern zeigt sich Joko bisher wenig beeindruckt. "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden", frotzelte der Showmaster.

Was muss man über den Ablauf der Show wissen? Die prominenten Herausforderinnen und Herausforderer stellen sich in mehreren Runden unterschiedlichsten Wissensfragen. Nach jeder Runde muss eine Person die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell, bei dem der oder die Siegerin schließlich im Finale gegen Joko selbst um die Moderation der nächsten Folge kämpft. Der Clou: Wer gewinnt, darf die Sendung in der nächsten Woche ganz nach eigenen Vorstellungen gestalten, während Joko "nur" als Kandidat teilnehmen darf. Das Finale wird dabei traditionell von Katrin Bauerfeind (42) moderiert.

Getty Images Karoline Herfurth bei der "Einfach mal was Schoenes"-Premiere

Getty Images Olli Dittrich beim Deutschen Comedypreis 2017

