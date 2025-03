Hat sich Joko "Wer stiehlt mir die Show?" zurück erkämpft?

Wer stiehlt mir die Show? ging heute in die dritte Runde. Teddy Teclebrhan konnte sich in der vergangenen Ausgabe das Moderationsrecht erkämpfen und war dieses Mal für die Spiele verantwortlich. An den Tischen ihm gegenüber saß die diesjährige Besetzung um Show-Erfinder Joko Winterscheidt (46), Heike Makatsch (53), Rea Garvey (51) und einen Kandidaten mit Greencard. Rea und Greencard-Inhaber Niklas mussten als Erste klein beigeben. Es entschied sich also zwischen Joko und Heike, wobei Ersterer schließlich die Nase vorn hatte. Aber konnte der Moderator sich die Sendung von Teddy zurückholen? Er kann! Joko besiegt Teddy und darf in der kommenden Woche wieder die Show moderieren.

Sänger Rea musste bereits als Erster das Spielfeld verlassen – er kickte sich in der ersten Runde ins Aus. Niklas zog in der zweiten Runde den Kürzeren und musste ebenfalls das Feld räumen. Im letzten Spiel stellten Heike und Joko sich einem Multiple-Choice-Quiz. Die Fragen waren recht einfach, aber dennoch stellte Joko sich ein Quäntchen besser an. Schwer enttäuscht verließ auch Heike das Studio. Blieb noch das Finale: Auch hier wurden Fragen gestellt. Die Regel war einfach: Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt. Am Ende hat Joko mehr Glück mit den Fragen und gewinnt mit einem Vorsprung von zwei Punkten.

Am Moderationspult zu stehen, war für Teddy eine echte Premiere. Er nahm schon in der zweiten Staffel an "Wer stiehlt mir die Show?" teil, schaffte es aber nicht, Joko die Moderation abzuluchsen. Auch in dieser Staffel musste der Komiker sich bisher meist geschlagen geben. In der Auftaktfolge schied er bereits als Zweiter aus. Für Teddy ist sein Sieg vergangene Woche also sicher eine Genugtuung, denn er ging mit einem großen Ziel in diese Staffel. "Mein Ziel ist es, vier bis fünfmal die Show zu gewinnen", betonte er gegenüber ProSieben. Ein paar Siege fehlen ihm nun aber noch, um dieses Ziel zu erreichen.

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt und Teddy Teclebrhan, "Wer stiehlt mir die Show?"-Teilnehmer

Getty Images Teddy Teclebrhan, Februar 2024

