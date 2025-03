Wegen Teddy Teclebrhan muss die Regie von "WSMDS" eingreifen

Teddy Teclebrhan feiert seine Premiere als Moderator der ProSieben-Show Wer stiehlt mir die Show?, nachdem er in der Woche zuvor Moderator Joko Winterscheidt (46) den Titel abnahm. Mit einer Mischung aus Chaos und Comedy sorgt Teddy für einen Abend, der so schnell nicht vergessen wird. Neben den prominenten Kandidaten Rea Garvey (51), Heike Makatsch (53) und Wildcard-Teilnehmer Niklas bringt Teddy mehrere selbst gespielte Doppelgänger mit, die die Abläufe im Studio ordentlich durcheinanderbringen. Auch ein wenig Streit mit der Regie bleibt nicht aus: Während Teddys lockerer Moderationsstil für Verwirrung sorgt, greift die Regie immer wieder ein, um den Moderator auf Kurs zu bringen.

Mit seinen Doppelrollen wie einem schwäbelnden Techniker, der über den Studiobildschirm Anweisungen gibt, und einem forschen "Percy" in Perücke und Vintage-Sportjacke sprengt Teddy die üblichen Grenzen des Formats. Das Chaos gerät zunehmend aus dem Ruder. Immer wieder müssen die Verantwortlichen hinter den Kulissen Teddy korrigieren, ihm Moderationstexte einflüstern und falsche Ansagen richtigstellen. Besonders hitzig wird es, als aus der Studioregie genervte Anweisungen wie "Percy, wir müssen weitermachen" kommen, worauf der Komiker in gewohnt provokanter Manier antwortet: "Du hältst die Fresse!" Trotzdem gelingt es der Sendung, in einem spannenden Finale mit umgekehrten Rollen zwischen Teddy und Joko zu enden, wobei der bisherige Gastgeber die Oberhand behält.

Für Teddy ist dies ein weiterer Beweis seines außergewöhnlichen Talents, Konventionen zu brechen. Der 41-Jährige, der 2024 den Bambi in der Kategorie Comedy gewann, macht sich seit Jahren mit seinen skurrilen Figuren und Auftritten einen Namen. Ob auf der Bühne, bei Social-Media-Sketchen oder im TV – Teddy liebt es, das Publikum zu überraschen. Sein Humor und seine unberechenbare Art polarisieren, begeistern aber auch viele Fans. Mit seiner ersten Moderation der neuesten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" beweist er, dass immer mit ihm zu rechnen ist – auch, wenn es hinter den Kulissen mal knirscht.

Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Teddy Teclebrhan und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2025

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt und Teddy Teclebrhan, "Wer stiehlt mir die Show?"-Teilnehmer

