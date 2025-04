Dieser Star wird nächster "Wer stiehlt mir die Show?"-Host

Vergangenen Sonntag stahl Rea Garvey (51) Joko Winterscheid die Show. An diesem Abend moderiert deshalb der irische Sänger Wer stiehlt mir die Show? – und verwandelt das Studio kurzerhand in einen Irish-Pub. Neben zahlreichen Gesangseinlagen fordert der The Voice-Star Joko, Teddy Teclebrhan, Heike Makatsch (53) und die Wildcard Linda in kniffligen Spielen heraus. Besonders Heike und Joko können punkten: Die Schauspielerin und der Original-Host schaffen es bis ins Halbfinale, doch am Ende ist es Heike, die Rea im Finale gegenübersteht.

Die TV-Stars liefern sich ein spannendes Battle. Doch im entscheidenden Moment kann Heike ihr Wissen über Literatur unter Beweis stellen und mit einer Antwort zu Ferdinand von Schirachs Werken den Sieg einholen. Somit steht fest: Die "Hilde"-Darstellerin moderiert die nächste Sendung – eine echte Premiere, denn damit erhalten erstmals alle drei prominenten Kandidaten ihre eigene Show. Vor zwei Wochen sorgte Teddy mit seiner Sendung für Entertainment pur, letzte Woche krallte sich Rea die Show, und nun kann sich Heike freuen. Was sich die Schauspielerin wohl für ihre Zuschauer ausdenken wird?

In dieser Staffel dürfen also erstmals alle drei Promis ihr Moderationstalent zur Schau stellen. In der vergangenen Wer stiehlt mir die Show?-Staffel sah das noch ganz anders aus. Letztes Jahr versuchten die Sängerin Nina Chuba (26), Podcaster Tommi Schmitt (36) und Comedian Kurt Krömer (50) Joko die Show zu stehlen – geschafft haben das jedoch nur Nina und Tommi. Kurt ging vergangenes Jahr leider leer aus.

Getty Images Heike Makatsch, Januar 2025

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Tommi Schmitt, Nina Chuba, Kurt Krömer bei "Wer stiehlt mir die Show?"

