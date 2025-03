Kate Bosworth und Justin Long freuen sich aufs Älterwerden

Kate Bosworth (42) und Justin Long (46) genießen offenbar jede Minute ihres gemeinsamen Lebens. Das Paar, das seit Mai 2023 verheiratet ist, sprach am Freitag bei einem Event in Los Angeles offen über ihr entspanntes Verhältnis zum Älterwerden. "Es macht Spaß, zusammen älter zu werden", erklärte Kate mit einem Lächeln gegenüber dem Magazin People. Justin ergänzte bewundernd: "Es ist leicht, jemanden zu lieben, der so schön altert."

Die Liebe der beiden scheint von gemeinsamer Freude und gegenseitigem Respekt geprägt. Justin beschreibt Kate nicht nur als seine Ehefrau, sondern auch als seine beste Freundin. Kate wiederum lobte, wie Justin ihr helfe, im Alltag Stress abzubauen, und dass das gemeinsame Lachen wie eine Art Therapie sei. "Wir fühlen uns sehr sicher miteinander. Es ist schön, eine Beziehung zu haben, in der man alles miteinander teilen kann", sagte die Schauspielerin, die dies in früheren Beziehungen wohl nicht immer so erlebt hat.

Neben der lockeren Liebeserklärung gaben die beiden intime Einblicke in ihre Rituale. Justin erzählte, dass er viele Hautpflegetipps von seiner Frau übernehme. Zu Weihnachten schenkte er Kate ein LED-Licht, das nicht nur sie, sondern auch ihn begeistert. "Die roten Lichter sind sehr entspannend", gab er zu. Ob auf dem roten Teppich oder in ihren privaten Ritualen – Kate und Justin beweisen, dass Liebe im Laufe der Jahre immer stärker und schöner werden kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / justinlong Justin Long und Kate Bosworth, Schauspieler

Anzeige Anzeige