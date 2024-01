Justin Long und Kate Bosworth knutschen beim Gassigehen

So schön kann Liebe sein! Kate Bosworth (40) und Justin Long (45) zeigen der Welt, wie sehr sie sich lieben. Die beiden Schauspieler gehen seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Juni dieses Jahres wurde die Hochzeit der Hollywoodstars bestätigt. Der Alltagstrott scheint den "Jeepers Creepers"-Darsteller und seine Frau noch nicht eingeholt zu haben: Beim Gassigehen können Justin und Kate einfach nicht die Finger voneinander lassen.

Nach den Feiertagen entschied sich das Ehepaar für einen Spaziergang mit seinem Vierbeiner. Im sonnigen Pasadena gingen Justin und Kate mit ihrem Hund Happy Gassi. Auf den Paparazzi-Aufnahmen ist zu sehen, dass die Turteltauben noch immer auf Wolke sieben schweben: Justin und Kate tauschen leidenschaftliche Küsse aus und strahlen die ganze Zeit.

Auch auf Veranstaltungen zeigen die Eheleute, wie stark ihre Gefühle füreinander sind. Im November besuchten sie eine Gala der Organisation "A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's". Als Justin und Kate für die Fotografen posierten, lächelten sie um die Wette und schienen eine Menge Spaß zu haben.

Snorlax / MEGA Justin Long und Kate Bosworth in Pasadena, Dezember 2023

Snorlax / MEGA Justin Long und Kate Bosworth in Pasadena, Dezember 2023

Getty Images Michael J. Fox, Justin Long und Kate Bosworth

