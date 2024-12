Justin Long schwärmt von früherem Co-Star Alan Rickman (†69)

Justin Long (46), bekannt aus Filmen wie "Jeepers Creepers", hat kürzlich auf Instagram über seine Erfahrungen am Set seines ersten Films "Galaxy Quest" gesprochen. Dabei erinnerte er sich besonders gerne an seine Zusammenarbeit mit dem mittlerweile verstorbenen Alan Rickman (✝69). Der Sci-Fi-Kultfilm feierte kürzlich sein 25-jähriges Jubiläum, was Justin zum Anlass nahm, zwei alte Fotos zu posten. Auf einem der Bilder ist er mit Alan und Jeremy Howard zu sehen, ein weiteres zeigt ihn zusammen mit Sam Rockwell (56). Das erste Foto entstand laut Justin auf einer Feier, die Alan für Cast und Crew organisiert hatte – eine Geste, die ihm bis heute in Erinnerung geblieben ist.

Während der Dreharbeiten hatte Justin ganz andere Erwartungen an Alan, da er diesen vor allem aus seinen bekannten Schurkenrollen in Stirb langsam oder Robin Hood kannte. Doch der Harry Potter-Star entpuppte sich als das genaue Gegenteil seiner finsteren Filmfiguren – charmant, großzügig und stets mit einem trockenen, spielerischen Humor. In seinem Instagram-Post sprach Justin über die besonderen Momente mit Alan: "Er war so freundlich und großzügig, ich denke oft an ihn zurück. Ihn kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten, war eines der größten Geschenke meiner Karriere." Im Podcast "Happy Sad Confused" erzählte Justin, wie ausgelassen der Schauspieler bereits damals war: "Er tanzte auf der Party wilder als jeder andere."

Auch nach all den Jahren zeigte sich Justin weiterhin begeistert von Galaxy Quest, der Parodie auf Sci-Fi-Serien wie Star Trek, und dankte den Fans, die den Film zu einem Kultklassiker gemacht haben. Privat scheint der Schauspieler, der sich seit Beginn seiner Karriere einen Namen gemacht hat, den Wert zwischenmenschlicher Verbindungen stets hochgeschätzt zu haben – eine Eigenschaft, die seiner Meinung nach vor allem Alan Rickman perfekt verkörperte.

