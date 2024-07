Ups! Dieses Malheur passierte Justin Long im Bett mit Kate

Das ist wohl im wahrsten Sinne des Wortes scheiße gelaufen: In einer aktuellen Folge des Podcasts "PIE with Kurt Sutter and Katey Sagal" verrät Justin Long (46) das wohl Peinlichste, das ihm jemals vor seiner Frau Kate Bosworth (41) passiert ist. Als das Paar einen gemeinsamen Urlaub in Mexiko verbrachte, zog er sich eine böse Lebensmittelvergiftung zu. So etwas ist zwar unangenehm – aber noch lange nicht das Schlimmste an der Geschichte: "Irgendwann in dieser Nacht wachte ich auf und – ich kann es leider nicht schönreden – ich hatte das Bett vollgeschissen."

Als sei das nicht schon peinlich genug, habe er daraufhin seine Frau wecken müssen, die nichts ahnend neben ihm im Bett schlummerte. Er habe große Angst gehabt und sich "sein Hirn darüber zermartert", wie er Kate sein Malheur beichten solle. Zu seiner großen Erleichterung habe diese aber überraschend gelassen reagiert. "Sie hat mich nicht verurteilt, mir kein schlechtes Gewissen gemacht und ich war einfach nur glücklich", berichtet der Schauspieler. In diesem Moment habe er nur gedacht: "Ich liebe diesen Menschen, ich bin ihm so dankbar." Als er zurück ins Bett wollte, habe sie ihn davon abgehalten. "Was machst du da? Tu das nicht, gehe auf meine Seite", habe sie den kranken Justin angewiesen – ein echter Liebesbeweis.

Seit knapp drei Jahren sind die beiden "Barbarian"-Darsteller ein Paar. Vergangenes Jahr gaben sie sich sogar das Jawort. Ihre Flitterwochenphase scheint aber noch nicht vorbei zu sein – daran ändert wohl auch so ein Vorfall wie im Hotelbett in Mexiko nichts. Die beiden wirken nach wie vor noch verliebt wie am ersten Tag: Erst vor wenigen Wochen sah man den 45-Jährigen und die Schauspielerin bei einem romantischen Spaziergang Arm in Arm durch die Straßen von Los Angeles schlendern. Dabei tauschten sie nicht nur ständig verliebte Blicke aus – zwischendurch blieben sie auch immer wieder stehen und knutschten innig miteinander!

Getty Images Justin Long bei der "Literally, Right Before Aaron"-Premiere in NYC im April 2017

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long, 2023

