"Die Beste": Justin Long widmet Ehefrau Kate rührenden Post

Er spricht aus dem Herzen. Im Mai 2022 hatten Justin Long (45) und Kate Bosworth (41) ihre Liebe öffentlich gemacht. Nur rund ein Jahr später traten die beiden vor den Traualtar, um sich einander zu versprechen. Seither gewährt das Paar auf Social Media immer wieder kleine Einblicke in sein privates Glück – so wie auch jetzt wieder: Zum Geburtstag seiner Kate findet Justin herzerweichende Worte.

"Du bist 41! [...] Du hast so viele Menschen mit deiner Wärme und Neugier zum Lächeln gebracht", beginnt der Schauspieler sein Statement zu einem Instagram-Beitrag. Dieser zeigt ein Video voller gemeinsamer Momente des Paares. In dem Zuge kommt er auch auf ein bestimmtes Thema zu sprechen – ihre zukünftige Familienplanung. "Eines Tages fragen mich unsere Kinder vielleicht: 'Papa, warum hast du [...] emotionale Dinge über Mama geschrieben?', meint Justin weiter und fügt hinzu: "Und ich sage: 'Nun, [...] deine Mutter inspiriert mich immer dazu, Gutes in die Welt zu bringen.'" Den Post beendet er dann noch mit den Worten "sie ist einfach die Beste."

Im vergangenen Jahr fand auch Kate liebevolle Worte zum Geburtstag ihres Partners. Via Instagram gratulierte die 41-Jährige ihm mit einer Bilderreihe aus dem Urlaub. "Jeden Morgen bin ich mit Aufregung gefüllt, meine Augen zu öffnen, weil ich weiß, dass sie mein Lieblingslächeln begrüßen werden", schwärmte sie.

