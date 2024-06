Justin Long und Kate zeigen ihre Eheringe beim Spaziergang

Kate Bosworth (41) und ihr Ehemann Justin Long (46) wurden am Freitag bei einem romantischen Spaziergang durch New York City gesichtet. Das Paar konnte kaum die Finger voneinander lassen und strahlte förmlich, während es gemeinsam durch das West Village flanierte – und an den Fingern der beiden glänzten die Eheringe! Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, hat die Schauspielerin, bekannt aus dem Film "Blue Crush", liebevoll ihren Arm um Justins Schulter gelegt und sie scheinen sichtlich Spaß zu haben. Die beiden passten sogar ihre Outfits aufeinander ab!

Die Turteltauben trugen abgestimmte Outfits mit weißen T-Shirts und farbenfrohen Caps mit Fischprint. Nur wenige Tage zuvor hatte Kate Justin zu seinem 46. Geburtstag auf Instagram eine liebevolle Hommage gewidmet. In dem Post erinnerte sie an gemeinsame Abenteuer und besondere Momente, darunter das Küssen eines Stachelrochens und das Beobachten von Delfinschwärmen. "Du bist das Licht", schrieb Kate und betonte, wie sehr sie ihn liebe.

Vor rund zwölf Monaten begannen die Gerüchte zu brodeln, dass Kate und Justin den Bund fürs Leben geschlossen haben könnten. Bisher äußerten sich die beiden nicht offiziell dazu. Doch ein Insider machte reinen Tisch und führte gegenüber Page Six aus, dass das Paar im The Rockaway Hotel in Queens geheiratet hat. "Es war eine sehr unauffällige Zeremonie. Die Gäste dachten, es handele sich um eine Art Shooting für ihre Verlobung und nicht um eine echte Hochzeit", verriet die Quelle damals.

Snorlax / MEGA Justin Long und Kate Bosworth in Pasadena, Dezember 2023

Instagram / katebosworth Kate Bosworth und Justin Long im November 2022

