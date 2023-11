So glücklich zeigen sich Justin Long und Kate Bosworth!

Die beiden schweben immer noch auf Wolke sieben. Schon seit einigen Jahren sind die Schauspieler Justin Long (45) und Kate Bosworth (40) ein Paar. Vor wenigen Monaten hatten die beiden ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit gekrönt. Seitdem genießen die beiden ihr Leben als Ehepaar. Kürzlich legten Justin und Kate einen süßen Red-Carpet-Auftritt hin – und strahlten dabei nur so vor Glück.

Am Samstagabend nahmen die beiden an der Gala der Organisation "A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's" in New York City teil. Die Stiftung, die von Michael J. Fox (62) ins Leben gerufen wurde, sammelt jährlich Spenden für die Forschung an der Krankheit Parkinson. Die beiden konnten auf dem roten Teppich ihre Hände nicht voneinander lassen und lächelten um die Wette. Kate strahlte in einem schwarzen Kleid mit silbernen Verzierungen, während ihr Liebster einen schlichten schwarzen Anzug trug.

Wie verliebt Kate in ihren Mann ist, hatte sie bereits vor einigen Monaten via Instagram gezeigt. Anlässlich Justins Geburtstages hatte sie ihm eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. "Jeden Morgen bin ich mit Aufregung gefüllt, meine Augen zu öffnen, weil ich weiß, dass sie mein Lieblingslächeln begrüßen werden. Und jeden Abend kämpfe ich mit dem Schlaf, weil ich dich und die Freude, die wir am Tag erleben, nie verlassen will", hatte sie im Netz geschrieben.

Michael J. Fox, Justin Long und Kate Bosworth

Justin Long und Kate Bosworth, März 2023

Kate Bosworth und Justin Long

